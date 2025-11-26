Mostra, simboli e prevenzione: Ceriano Laghetto in campo per il 25 novembre

L’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è scesa in campo promuovendo tre iniziative che coinvolgeranno il paese per l’intera settimana, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza e fornire strumenti concreti per riconoscere e contrastare la violenza di genere.

Una mostra per decostruire gli stereotipi

Sabato scorso, nella sala consiliare del Comune, è stata inaugurata la mostra “Lessici familiari in mostra”, realizzata in collaborazione con il Centro antiviolenza Cerchi d’Acqua e l’associazione White Mathilda. L’esposizione propone una serie di pannelli con testi e immagini che mettono in discussione gli stereotipi sulla condizione femminile in contesti culturali diversi.

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 30 novembre, con apertura al pubblico il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Nei giorni feriali, l’esposizione è riservata alle visite delle scuole del territorio, in un’ottica educativa rivolta alle nuove generazioni.

“Posto Occupato”: un simbolo che parla a tutti

Ceriano Laghetto ha anche aderito alla campagna nazionale “Posto Occupato” (https://postoccupato.org), che attraverso il gesto simbolico di riservare un posto vuoto in luoghi pubblici – sedute negli uffici comunali, panchine, locali e persino in Chiesa – ricorda le donne uccise da chi avrebbe dovuto amarle o rispettarle.

Ogni posto è accompagnato da una locandina che invita a riflettere: «Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società».

Il “Termometro della Violenza” arriva anche a Ceriano

La terza iniziativa è la distribuzione del “Termometro della Violenza”, uno strumento pensato per aiutare a riconoscere i segnali d’allarme all’interno delle relazioni e per sapere dove chiedere aiuto. L’iniziativa nasce da una campagna promossa dal Comune di Saronno con altri enti del territorio, alla quale Ceriano ha aderito.

Il Termometro è stato distribuito in spazi pubblici, negozi e sedi associative, in modo da essere accessibile a chiunque ne abbia bisogno.

“Serve una maturazione culturale”

«Con le iniziative messe in campo per il 25 novembre, l’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto vuole dare il proprio contributo a diffondere la consapevolezza su un dramma che riguarda tutti e tutte» – dice Federica Manno, assessora alla Cultura – Un fenomeno che affonda le sue radici in un sistema patriarcale ancora profondamente radicato e che richiede l’impegno di ciascuno di noi per essere davvero scardinato».

L’assessora sottolinea anche l’importanza dell’educazione: «È necessaria una maturazione culturale che parta dalle nuove generazioni ma coinvolga anche gli adulti, perché troppo spesso manca ancora la capacità di vivere in modo sano e rispettoso le proprie relazioni affettive. Dobbiamo essere in grado di riconoscere i segnali della violenza, di intervenire e di sostenere chi ne è vittima, affinché nessun’altra storia si trasformi in una tragedia annunciata».