Musica Classica al Museo del Tessile: sul palco il Trio Magistrelli

Domenica 30 Novembre alle ore 16.45 presso la Sala Conferenze del Museo del Tessile è in programma un nuovo appuntamento musicale organizzato de La Ponchielli ETS-APS con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Sarà di scena il Trio Magistrelli che proporrà un programma intitolato “I clarinetti all’opera!” e dedicato ai brani più iconici delle opere di Mozart, Verdi, Puccini e Lehár.

Interverranno il tenore Antonio Signorello e il pianista Leonardo Locatelli con alcune arie tratte dall’opera più famosa di U. Giordano: “Andrea Chénier”.

A commentare visivamente il susseguirsi dei vari quadri operistici ci saranno le scenografie di Federico Cordella e le luci di Claudio Colombo. Presenta Francesco Rumi.

Il Trio Magistrelli è formato da strumentisti che hanno studiato a Milano e si sono perfezionati con A. Pay, K. Leister e D. Kloecker. Hanno svolto singolarmente attività artistica, seminari e master class in vari paesi europei, USA , Messico, Canada, Giappone, Cina, Africa. Hanno inciso CDs per varie etichette discografiche europee, americane e giapponesi quali, Bayer Records, Orfeo, MDg, Camerata Tokyo, Sony Classical, Leonarda (New York) Brilliant, Da Vinci, Gallo etc. collaborano con varie orchestre importanti e sono docenti al Conservatorio di Milano.

Il Trio Magistrelli si è esibito già in Sala Verdi e Sala Puccini del Conservatorio, al Festival Italiano dell’Accademia Italiana del Clarinetto, nella Repubblica Ceca e ha inciso alcuni Cds per Da Vinci e Brilliant Classics.

Ingresso: 12 Euro con aperitivo (Ridotto 10 euro under 25/over 65). Prenotazione: laponchielli@gmail.com , 3757439521.