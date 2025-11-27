Natale a Varese con la meraviglia di 500mila lucine e tante iniziative

La meraviglia del Natale a Varese illumina tutta la città: nel periodo natalizio si accendono oltre 500 mila lucine nelle vie, vicoli e piazze cittadine. Lo spettacolo più atteso e sorprendente è senza dubbio il Giardino delle Meraviglie, nel bellissimo parco di Palazzo Estense: un allestimento scenografico che ogni anno, da sette anni a questa parte, si rinnova con installazioni uniche per incantare grandi e piccini. Quest’anno nel parco troverete più di 15 chilometri di fili luminosi che vestiranno aiuole, siepi ed alberi secolari, oltre a proiezioni, musica e tante sorprese. Insomma, un’esperienza da non perdere. Lo spettacolo di luci ai Giardini Estensi è visitabile, gratuito e aperto a tutti, da venerdì 28 novembre a lunedì 6 gennaio 2026, tutti i giorni dalle 17.30 alle 22.00.

Merita di essere visitato anche il Mercatino di piazza Monte Grappa: un vero e proprio villaggio natalizio con oltre 30 casette di legno addobbate e illuminate a festa, dove per tutto il periodo delle feste è possibile trovare idee regalo originali, prodotti d’artigianato, addobbi, specialità gastronomiche e prodotti tipici provenienti da tutta Italia. Ogni fine settimana, il Mercatino si anima con spettacoli, laboratori creativi e intrattenimento per bambini e famiglie. Un altro appuntamento sempre molto apprezzato da tutti è quello con la pista di pattinaggio, nel cuore del parco dei Giardini Estensi. La pista sarà aperta fino al 18 gennaio, tutti i giorni feriali dalle ore 14.30 alle ore 19.00, i festivi dalle ore 10.00 alle ore 23.00.

Sono poi tante le iniziative, dal centro ai quartieri, che rendono la città di Varese una meta unica per tutto il periodo delle feste, con concerti, spettacoli ed eventi. Per chi ama lo shopping, quest’anno prende il via il progetto “Itinerari di Natale”, un percorso di eventi e proposte nei locali, ristoranti e negozi della città.

Le proposte sono tantissime a Varese per vivere tutta l’atmosfera natalizia, ricordando che dal 28 novembre al 17 gennaio 2026, durante i weekend, la sosta è gratuita negli stalli presenti nelle Aree Verdi: in questi spazi la sosta è libera nelle giornate del venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, e del sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Gratuità anche nei sei giorni prima di Natale dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Tutte le informazioni sono al link