Natale di festa e speranza alla scuola Carnelli di Bolladello: sabato si inaugura con il presepe vivente e la cena con gli alpini

La Scuola dell’Infanzia Carnelli di Bolladello si prepara a celebrare il Natale con la sua tradizionale e attesa doppia festa, un appuntamento che, come di consueto, mira a unire l’intera comunità, ben oltre il contesto scolastico.

Il programma si articola in due distinti momenti di festa, entrambi con inizio alle ore 16: il primo è fissato per questo sabato 29 novembre 2025, e il secondo per sabato 13 dicembre 2025.

Sabato 29 Novembre: Festa e Fraternità

La giornata di sabato si aprirà nel segno della solidarietà e della tradizione. A partire dalle 16, sarà inaugurato il Mercatino di Natale, dove sarà possibile trovare addobbi, oggetti e idee regalo interamente realizzate a mano da volontari e genitori.

Il momento clou per i più piccoli è previsto alle 16:30, con uno spettacolo teatrale per bambini. L’atmosfera natalizia raggiungerà il suo apice intorno alle 18 con l’Accensione del Presepe. Quest’anno l’evento sarà arricchito dall’accompagnamento musicale del Corpo Musicale della Banda di Locate Varesino e da un emozionante Presepe Vivente Narrato animato dai genitori.

Il presepe, frutto del sapiente lavoro dei volontari, si estende maestoso nel giardino antistante la scuola. Non mancherà, inoltre, la Cassetta di Babbo Natale per raccogliere le letterine e i pensieri di grandi e piccini.

La serata culminerà in un importante momento di condivisione: alle 19:30, il nuovo parroco, Don Claudio Colombo, impartirà la benedizione al presepe, anticipando il suo ingresso ufficiale nella comunità pastorale S. Maria Assunta il giorno successivo. A seguire, avrà luogo la Cena di Fraternità nei saloni della scuola, dove gli Amici Alpini serviranno i piatti della tradizione: polenta e bruscitt (a soli € 7,00) e altre specialità a prezzi popolari. La partecipazione è aperta a tutti e la prenotazione per la cena è consigliata.

La scuola sottolinea come questa festa, nel solco dell’Anno Giubilare dedicato alla Speranza, sia un’occasione per creare “sentieri condivisi di vita comune tra tutte le espressioni della comunità civile e religiosa”.

Sabato 13 Dicembre: I Bambini Protagonisti

Il secondo appuntamento di festa, sabato 13 dicembre, sarà interamente dedicato ai veri protagonisti della scuola: i bambini. Dalle ore 16:00, i piccoli alunni animeranno l’evento con canti e racconti natalizi pensati per i loro genitori, nonni e amici, concludendo il ciclo di festeggiamenti aperti al pubblico.

Un Gesto di Riconoscenza

I festeggiamenti si concluderanno in un contesto più intimo venerdì 19 dicembre con una cena per i volontari e i dipendenti della scuola Carnelli, un momento di ringraziamento speciale. La cena sarà preparata e servita dai genitori dei bimbi frequentanti, in un piccolo ma significativo gesto che evidenzia il tema trasversale del prendersi cura che unisce tutta la comunità del Carnelli: piccoli, grandi, adulti, volontari e dipendenti.