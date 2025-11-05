Natale in Valceresio 2025: la magia delle feste e il concorso “Illuminiamo il Natale”
Le Pro Loco uniscono le forze per un calendario ricco di eventi, mercatini e iniziative creative. Il concorso “Illuminiamo il Natale” premia le decorazioni più belle di privati e negozi
La Valceresio si prepara a vivere un Natale ricco di tradizione, luci e iniziative condivise. Le Pro Loco di Arcisate, Bisuschio, Cantello, Cuasso al Monte, Induno Olona e Porto Ceresio hanno deciso di unire le forze per dare vita a un programma di eventi che porterà la magia natalizia in tutta la valle.
Un calendario di eventi da non perdere
Dal 22 novembre al 14 dicembre, la Valceresio si vestirà a festa con mercatini, concerti, laboratori per bambini e degustazioni di prodotti locali.
Ecco i principali appuntamenti del Natale 2025:
-
22 e 23 novembre – Porto Ceresio: Natale d’Incanto sul Lago, la “Via delle Stelle 2025”, con mercatini di Natale e gastronomia locale.
-
23 novembre – Cantello: Natale a Cantello con mercatini, laboratori creativi, intrattenimenti per bambini e stand gastronomico.
-
29 e 30 novembre – Arcisate: Magia di Natale, con mercatini, concerti, attività per i più piccoli e piatti della tradizione.
-
6 dicembre – Induno Olona: Natale di voci e luci, con l’accensione ufficiale delle luminarie.
-
7 dicembre – Bisuschio: Natale a Bisuschio, tra mercatini, spettacoli e l’attesa accensione delle luminarie.
-
8 dicembre – Cuasso al Monte: Magiche atmosfere tra i monti, con mercatini, concerti e sapori locali.
-
14 dicembre – Viggiù: Mercatino Natalizio Viggiutese, con bancarelle, giochi per bambini e tanta musica.
Il concorso “Illuminiamo il Natale”
Accanto agli eventi, le Pro Loco lanciano anche il concorso “Illuminiamo il Natale”, dedicato alle decorazioni più belle e originali.
L’iniziativa è aperta a tutti i residenti e alle attività commerciali dei comuni aderenti. Due le categorie in gara:
-
Il giardino o balcone più bello, per i privati cittadini.
-
La vetrina più bella, per negozi e attività commerciali.
L’iscrizione è gratuita e aperta fino a domenica 28 dicembre 2025.
Per partecipare basta contattare il referente del proprio comune:
-
Arcisate: 349.4267288
-
Bisuschio: 351.6982254
-
Cantello: 334.3432003
-
Cuasso al Monte: 348.8665284
-
Induno Olona: 339.2000601
-
Porto Ceresio: 348.6409370
Un Natale di comunità e creatività
L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare lo spirito di comunità e la creatività dei cittadini, rendendo la Valceresio ancora più accogliente e luminosa durante le festività.
Un invito a partecipare, condividere e vivere insieme l’atmosfera più calda e suggestiva dell’anno.
