Natale in Valceresio 2025: la magia delle feste e il concorso “Illuminiamo il Natale”

La Valceresio si prepara a vivere un Natale ricco di tradizione, luci e iniziative condivise. Le Pro Loco di Arcisate, Bisuschio, Cantello, Cuasso al Monte, Induno Olona e Porto Ceresio hanno deciso di unire le forze per dare vita a un programma di eventi che porterà la magia natalizia in tutta la valle.

Un calendario di eventi da non perdere

Dal 22 novembre al 14 dicembre, la Valceresio si vestirà a festa con mercatini, concerti, laboratori per bambini e degustazioni di prodotti locali.

Ecco i principali appuntamenti del Natale 2025:

22 e 23 novembre – Porto Ceresio: Natale d’Incanto sul Lago, la “Via delle Stelle 2025”, con mercatini di Natale e gastronomia locale.

23 novembre – Cantello: Natale a Cantello con mercatini, laboratori creativi, intrattenimenti per bambini e stand gastronomico.

29 e 30 novembre – Arcisate: Magia di Natale, con mercatini, concerti, attività per i più piccoli e piatti della tradizione.

6 dicembre – Induno Olona: Natale di voci e luci, con l’accensione ufficiale delle luminarie.

7 dicembre – Bisuschio: Natale a Bisuschio, tra mercatini, spettacoli e l’attesa accensione delle luminarie.

8 dicembre – Cuasso al Monte: Magiche atmosfere tra i monti, con mercatini, concerti e sapori locali.

14 dicembre – Viggiù: Mercatino Natalizio Viggiutese, con bancarelle, giochi per bambini e tanta musica.

Il concorso “Illuminiamo il Natale”

Accanto agli eventi, le Pro Loco lanciano anche il concorso “Illuminiamo il Natale”, dedicato alle decorazioni più belle e originali.

L’iniziativa è aperta a tutti i residenti e alle attività commerciali dei comuni aderenti. Due le categorie in gara:

Il giardino o balcone più bello , per i privati cittadini.

La vetrina più bella, per negozi e attività commerciali.

L’iscrizione è gratuita e aperta fino a domenica 28 dicembre 2025.

Per partecipare basta contattare il referente del proprio comune:

Arcisate: 349.4267288

Bisuschio: 351.6982254

Cantello: 334.3432003

Cuasso al Monte: 348.8665284

Induno Olona: 339.2000601

Porto Ceresio: 348.6409370

Un Natale di comunità e creatività

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare lo spirito di comunità e la creatività dei cittadini, rendendo la Valceresio ancora più accogliente e luminosa durante le festività.

Un invito a partecipare, condividere e vivere insieme l’atmosfera più calda e suggestiva dell’anno.