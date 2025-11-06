Nel 1975 si comincia a parlare di punk ed arriva una stella: Patti Smith
La scena di New York restava una delle più fertili per il rock
C’è chi dice che Horses fosse già punk ma secondo me no, anche se ci stavamo avvicinando. Avevamo già visto che certi dischi – di recente quello dei Dr. Feelgood – dimostravano che la scena di un rock molto grezzo e sanguigno si contrapponeva al grande successo del prog di quegli anni. E da uno dei club di New York che ne erano sede, il CBGB, veniva il Patti Smith Group, che aveva impressionato con una lunga serie di concerti insieme agli allora sconosciuti Television. Ci arrivò il solito Clive Davis, che le offrì addirittura un contratto per sette album! Di molto poco punk c’era la vicinanza di Patti al mondo della poesia e dell’arte moderna; di molto punk il fatto che il gruppo suonasse assai male. Furono affidati al grande John Cale e lui cominciò a cambiare loro tutti gli strumenti perché con quelli che avevano non si tirava fuori nulla di decente. Ma la Smith non si fece certo sottomettere su altri aspetti, e riuscì comunque a trasferire sul disco l’energia dei suoi concerti: indimenticabile l’inizio con un verso di una sua poesia e l’attacco di Gloria di Van Morrison. Fu un debutto memorabile, che anche se non vendette tantissimo fece di lei una star mondiale.
Curiosità: Patti chiese che il disco avesse come data di uscita il 20 ottobre, data di nascita di Arthur Rimbaud. Purtroppo non fu possibile per un problema di disponibilità di vinile, e quella reale fu il 10 novembre. Per una “magica coincidenza” si trattava della data di morte del poeta.
