Nella giornata dell’albero a Gallarate abbattuti i ciliegi di corso XXV Aprile

Il tempismo forse non è stato perfetto: nella Giornata nazionale degli alberi, a Gallarate la giornata riserva l’abbattimento di alcuni dei ciliegi selvatici che ingentiliscono (è il caso di dirlo) corso XXV aprile, il breve viale in zona stazione. Proprio all’indomani della notizia dei previsti, ulteriori abbattimenti previsti in via Curtatone, luogo simbolico sul tema del patrimonio arboreo, là dove un boschetto urbano è stato tagliato per far posto alla nuova scuola unica Cajello-Cascinetta.

Corso XXV aprile era un tempo il viale principale di accesso alla stazione ferroviaria, che si trovava (l’edificio in realtà esiste ancora) accanto a quella più moderna realizzata nel Dopoguerra. E nel tempo è sempre stata dotata di alberature, le ultime sono appunto i ciliegi che con le loro fioriture portavano un po’ di atmosfera in una via che è spesso teatro anche di episodi di “intermperanze” oltre che di spaccio.

«I cartelli indicavano la previsione di potature, ma alla fine hanno tagliato» sottolinea Filiberto Zago, che è un po’ la “sentinella” del Comitato Salviamo gli alberi in questa zona, oltre che uno dei più storici militanti ambientalisti della città.

«Nella nostra città è ancora molto lunga la strada per arrivare a considerare il verde pubblico un anello essenziale dell’ecosistema e non un arredo da collocare o spostare per decorare una piazza» . Viene sottolineato anche il ritorno dell’abete naturale in piazza, come albero di Natale: la proposta degli ambientalisti è di piantumarlo poi in città.