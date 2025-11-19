Nella Giornata mondiale del diabete a Saronno una serata con il film “Mission” in memoria di Massimo Rotondi

Giovedì 20 novembre il Cinema Prealpi di Saronno ospiterà alle 20,30 una proiezione gratuita e aperta a tutti del film “Mission” di Roland Joffé, nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata Mondiale del Diabete. Una serata speciale dedicata alla memoria di Massimo Rotondi, giovane saronnese scomparso 25 anni fa, a soli 25 anni, a causa di complicanze legate al diabete.

“Mission!, vincitore della Palma d’Oro a Cannes nel 1986 e impreziosito dalle musiche indimenticabili di Ennio Morricone, non è stato scelto a caso. Come ricordano i suoi cari, fu proprio quella colonna sonora ad accompagnarlo nelle ultime ore di vita. Massimo amava profondamente il cinema e aveva partecipato attivamente all’organizzazione delle rassegne del cineforum del Collegio Arcivescovile.

L’iniziativa è promossa da FAND Diabetici (Associazione Saronnese Diabetici) con il patrocinio e la collaborazione di Unitre. Il titolo scelto per la serata, “Il diabete non può togliere la vita”, è il filo conduttore di un momento pensato per ricordare Massimo e, al tempo stesso, sensibilizzare sul diabete e sull’importanza della prevenzione e del sostegno a chi convive con questa patologia.

Massimo era uno studente brillante, appassionato di geologia, sportivo e amante della natura. Fin da bambino aveva imparato a convivere con il diabete e non si era mai arreso: giocava a calcio nel Prealpi, seguiva il ciclismo con entusiasmo, tifava Inter e Saronno e si dedicava con passione alla scrittura e alla conoscenza. La sua vita è rimasta nella memoria di tanti amici e familiari come un esempio di forza, curiosità e amore per la vita.

La serata è aperta a tutti e ad ingresso gratuito.