“Nessuno tocchi Medusa”. Arte, mito e rinascita: guardare con occhi nuovi le proprie ferite

La mostra, con gli scatti del fotografo Simone Brazzorotto, è promossa da Anemos Italia nel weekend 29-30 novembre

nessuno tocchi medusa

Sabato 29 novembre 2025 si inaugura a Varese la mostra fotografica “Nessuno tocchi Medusa”, promossa dall’associazione Anemos Italia Odv, con la collaborazione del fotografo Simone Brazzorotto, che ne è l’ideatore.

“Nessuno tocchi Medusa” è un percorso visivo e simbolico che intreccia arte e impegno civile, invitando alla riflessione sul tema della possibile rinascita a seguito di un abuso o di una violenza subiti. Ispirata alla figura mitologica di Medusa, la mostra propone un rovesciamento di prospettiva: la creatura mostruosa diventa simbolo di resilienza, autodifesa e rinascita.

Le diciotto fotografie che compongono il progetto sono articolate in tre tappe – dolore, trasformazione, rinascita – ciascuna interpretata da una modella diversa con la sua personale storia.

La cerimonia di inaugurazione è prevista per le ore 11:00 del 29 novembre alla Sala Veratti. L’esposizione sarà visitabile poi sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, dalle 11.00 alle 18.00. L’ingresso è gratuito.

La mostra è patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Varese ed è stata realizzata nell’ambito del progetto “Generazione Zzzero-99: proviamoci insieme”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ex. agli artt. 72 e/o 73 del d.lgs. 117/2017, BRTS 2023-2025. Con questa iniziativa, Anemos Italia Odv prosegue il proprio impegno nella prevenzione e contrasto alla discriminazione e violenza in tutti gli ambiti, utilizzando il linguaggio dell’arte come strumento di sensibilizzazione e risveglio emotivo e sociale, invitando tutta la cittadinanza a guardare con occhi nuovi le proprie ferite, con il coraggio e le consapevolezze che nascono dal dolore vissuto e proiettano verso il proprio futuro. Durante la visita sarà possibile supportare i progetti educativi e di prevenzione dell’associazione attraverso una libera donazione.

Pubblicato il 27 Novembre 2025
