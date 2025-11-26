No alla violenza sulle donne: lo sport come allenamento al rispetto

«Ogni 25 novembre ci fermiamo a ricordare, ma ciò che conta davvero è ciò che facciamo nei 364 giorni successivi. La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne non può essere solo un momento di memoria o di indignazione. Deve diventare un esercizio quotidiano di responsabilità collettiva.

Come UISP, crediamo che lo sport sia uno strumento potente per cambiare la cultura, non solo per migliorare il corpo. Nelle palestre, nei campi, nelle piscine, nelle strade dove si corre o si gioca, possiamo educare al rispetto, alla parità, all’ascolto reciproco. Possiamo mostrare che la forza non è dominio, ma collaborazione; che la competizione non è sopraffazione, ma crescita comune.

La violenza sulle donne nasce da un linguaggio, da un’abitudine, da un silenzio che troppo spesso diamo per scontato. E anche lo sport, se non si interroga, può diventare un luogo che ripete stereotipi invece di combatterli. Per questo serve uno sforzo in più: allenatori e dirigenti che imparano a riconoscere e a prevenire discriminazioni, spogliatoi che siano spazi sicuri, linguaggi inclusivi che non riducano ma valorizzino le differenze.

La libertà di una donna di scegliere chi essere, dove giocare, come muoversi e come vivere il proprio corpo è un diritto che va difeso con la stessa determinazione con cui si difende un valore sportivo. Lo sport può — e deve — essere il contrario della violenza: un luogo di incontro, non di potere; di rispetto, non di paura.

Non basta “non essere violenti”. Bisogna diventare alleati.

Ogni gesto, ogni parola, ogni campo può essere parte del cambiamento. Noi della UISP continueremo a fare la nostra parte, perché lo sport per tutti significa anche questo: nessuno escluso, nessuna esclusa, nessuna lasciata indietro».

Rita Di Toro, presidente Uisp Varese

SPECIALE UISP – Tutti gli articoli su VareseNews