Notte dei Pupazzi: a Porto Ceresio i peluche diventano cercatori di libri

Sabato 29 novembre la biblioteca comunale invita grandi e piccoli a lasciare il proprio pupazzo preferito: durante la notte sceglierà un libro e la domenica mattina ci sarà la colazione con sorpresa

Un evento tenero, creativo e aperto a tutti: sabato 29 novembre la Biblioteca comunale di Porto Ceresio accoglierà adulti e bambini per la “Notte dei Pupazzi”, un’iniziativa pensata per avvicinare con leggerezza e fantasia il pubblico alla lettura.

Dalle 16:00 alle 18:30, chiunque – grandi e piccini, iscritti e non al sistema bibliotecario – potrà portare un peluche in biblioteca. Durante la notte, i pupazzi “vivranno” un’avventura speciale: tra scaffali e pagine, andranno in cerca di un libro da regalare al proprio amico umano.

Domenica 30 novembre, a partire dalle 9:30, tutti i partecipanti saranno attesi in biblioteca per una colazione condivisa. Sarà l’occasione per ritrovare il proprio peluche e scoprire insieme il libro che ha scelto. Un gesto simbolico e giocoso, che si trasforma in un’opportunità di incontro e scoperta.

L’evento è gratuito e a ingresso libero. Per partecipare è gradita la prenotazione, scrivendo a bibliotecaportoceresio@gmail.com o telefonando al 347 9767523. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca potrà farlo direttamente in occasione dell’evento.

Appuntamento presso la Biblioteca Comunale di Piazzale Luraschi, Porto Ceresio: una sera di magia e una mattina di storie e sorrisi vi aspettano.