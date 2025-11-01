Varese News

Notte di Halloween ad alta tensione: decine di soccorsi per abusi di alcol in Provincia di Varese

Sono una quindicina gli interventi di soccorso sanitario che hanno riguardato l'intera provincia di Varese. Codici verdi e gialli per “intossicazioni etiliche" di giovanissimi

Una notte di festa trasformata, in molti casi, in una lunga maratona di interventi per i soccorritori. Tra la tarda serata del 31 ottobre e le prime ore dell’alba del 1° novembre, la Soreu dei Laghi e le centrali operative del 118 hanno gestito decine di chiamate in provincia di Varese e nell’area del Legnanese per intossicazioni etiliche, cadute e aggressioni legate agli eccessi della movida di Halloween.

L’ondata di richieste di aiuto è cominciata intorno all’una di notte e si è protratta fino alle prime luci dell’alba. Le situazioni più critiche si sono registrate tra Legnano, Malnate, Castellanza, Somma Lombardo, Gallarate e Vergiate, ma non sono mancati interventi anche nell’alto Varesotto, da Cadegliano-Viconago a Sangiano.

A Malnate, in due diversi episodi, una ragazza di 20 anni e un diciottenne sono stati soccorsi per intossicazione etilica e trasportati in codice giallo all’ospedale di Varese. Situazioni simili a Castellanza, dove una ventenne è stata accompagnata al pronto soccorso in condizioni non gravi, e a Gallarate, dove un 24enne ha richiesto l’intervento dei sanitari dopo un malore in strada.

I volontari e le ambulanze della Croce Rossa, delle associazioni di soccorso locali e del Sos Malnate sono stati impegnati quasi senza sosta: a Comerio una donna di 25 anni è stata trasportata a Cittiglio dopo aver perso conoscenza, mentre a Vergiate e Sangiano due ventenni sono stati assistiti in codice giallo.

La lista degli interventi parla da sé: in poche ore, oltre una dozzina di persone, quasi tutte giovani tra i 18 e i 25 anni, sono finite in ospedale per abuso di alcol. In diversi casi i sanitari hanno dovuto prestare soccorso direttamente in strada, in prossimità di locali e feste private.

A complicare la nottata, anche alcuni episodi di violenza e cadute accidentali: a Somma Lombardo un ventenne è rimasto coinvolto in un’aggressione, mentre a Cadegliano-Viconago una donna di 35 anni è caduta a terra in un luogo pubblico ed è stata trasportata al Circolo di Varese per accertamenti.

Nonostante il grande numero di interventi, la maggior parte dei soccorsi si è conclusa con codici verdi o gialli, quindi senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. Ma il bilancio conferma una tendenza ormai purtroppo consolidata: l’abuso di alcol tra i giovanissimi nelle notti di festa.

Pubblicato il 01 Novembre 2025
