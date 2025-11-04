Novembre in musica a Materia: quattro venerdì per ascoltare, cantare e scoprire
Ogni venerdì alle 21 lo spazio di via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro apre le porte alla musica con un nuovo ciclo di incontro. Dalla serata "pop" dedicata al canto corale alla musica emergente, dal teatro canzone ai talk show a tema hip-hop
Quattro appuntamenti, quattro modi diversi di stare insieme attraverso la musica. A novembre Materia – lo Spazio Libero di VareseNews a Castronno, propone, anche per novembre, un nuovo ciclo di incontri dedicati a chi scrive, suona, produce musica nel territorio.
La rassegna di novembre segue lo spirito che anima Materia fin dall’inizio: costruire un luogo dove ogni voce possa trovare ascolto. Dalla serata “pop” dedicata al canto corale agli showcase dedicati agli artisti emergenti, dal teatro-canzone al talk show hip-hop, l’appuntamento, a ingresso gratuito, è ogni venerdì sera, a partire dalle 21.
IL PROGRAMMA
Venerdì 7 – ore 20:30 – DovesiCanta
In collaborazione con Solevoci, la serata si apre con un talk di mezz’ora dedicato all’esperienza del coro, poi si canta insieme — senza palco, senza pubblico e senza bisogno di esperienza. Un incontro spontaneo, un’unica voce fatta di tante: si impara una canzone e la si canta in armonia.
PRENOTA IL TUO POSTO (Ingresso gratuito con tessera Anche io Aps)
Venerdì 14 – ore 21 – Heva – Misswag Freestyle
Classe 2002, voce e penna originali, Heva intreccia rap e introspezione. Dopo il passaggio ai Bootcamp di X Factor 2024, ha pubblicato l’EP Esordio, dove la libertà espressiva diventa forma e suono.
PRENOTA IL TUO POSTO (Ingresso gratuito)
Venerdì 21 – ore 21 – Il Camper delle Berve
Un van musicale e quattro viaggiatori: Duilio Garzolino (Polverfolk), Lila Madrigali, Gianni Carrara e Samuele Roncaglia. Il progetto attraversa il cantautorato e il teatro-canzone, mescolando lingue e sonorità con spirito libero.
PRENOTA IL TUO POSTO (Ingresso gratuito)
Venerdì 28 – ore 21 – Lake Monsters
Il format hip-hop di Materia, realizzato insieme al collettivo Black World, dà voce alla scena urbana della provincia di Varese: racconti, visioni e confronti di un sottobosco creativo che non smette di muoversi.
PRENOTA IL TUO POSTO (Ingresso gratuito)
