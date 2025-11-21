Nuova realtà del settore sportivo ricerca personale bar
Una realtà in apertura nel settore sportivo seleziona un barista capo e un aiuto barista con esperienza. Passione, velocità e orientamento al cliente sono requisiti chiave. Avvio previsto a gennaio 2026
Un nuovo Centro Sportivo di Varese ricerca con urgenza un barista capo e un aiuto barista con comprovata esperienza nel settore. Le figure ideali possiedono passione per il lavoro, rapidità operativa e un forte orientamento al cliente.
L’inizio dell’attività è previsto per gennaio 2026.
Contratto, RAL e orari di lavoro (flessibili e organizzati su turni) saranno approfonditi in sede di colloquio.
Invio candidature: mba.breakpoint@gmail.com
Contatti: 335 6508143
