Nuova realtà del settore sportivo ricerca personale bar

Una realtà in apertura nel settore sportivo seleziona un barista capo e un aiuto barista con esperienza. Passione, velocità e orientamento al cliente sono requisiti chiave. Avvio previsto a gennaio 2026

Un nuovo Centro Sportivo di Varese ricerca con urgenza un barista capo e un aiuto barista con comprovata esperienza nel settore. Le figure ideali possiedono passione per il lavoro, rapidità operativa e un forte orientamento al cliente.

L’inizio dell’attività è previsto per gennaio 2026.

Contratto, RAL e orari di lavoro (flessibili e organizzati su turni) saranno approfonditi in sede di colloquio.

Invio candidature: mba.breakpoint@gmail.com

Contatti: 335 6508143

Pubblicato il 21 Novembre 2025
