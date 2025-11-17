Nuova viabilità a Travedona Monate, Agire in Comune: «Avvertite le autorità»

Proseguono gli attriti in Consiglio comunale a Travedona Monate riguardo alla nuova viabilità, che modificherà la circolazione dei mezzi pesanti nel centro di Travedona Monate. Giudicando rischioso il progetto presentato a settembre dall’amministrazione e dalla Provincia di Varese, il gruppo di minoranza Agire in Comune guidato da Fabio Pecoroni ha depositato una segnalazione al prefetto e alla Procura di Varese domenica 16 novembre.

Agire in Comune aveva sollevato critiche all’iniziativa fin dall’inizio, chiedendo all’amministrazione Fiombo di rimandare la sperimentazione della nuova viabilità fino a dopo la realizzazione dello svincolo sulla Statale Besozzo-Vergiate previsto dal progetto. Due settimane fa, a fine ottobre, il gruppo guidato da Pecoroni era arrivato a lanciare un ultimatum al sindaco.

«Di fronte – scrive Pecoroni nel comunicato di domenica – alla scelta del sindaco di confermare la modifica della viabilità e consentire il transito dei mezzi pesanti nelle vie del paese, nonostante il nostro invito pubblico al ripensamento, e alla luce dei pareri tecnici che giudicano rischioso questo assetto per la sicurezza dei cittadini e per la responsabilità dell’Ente, in qualità di consigliere comunale, e nel rispetto dei doveri connessi alla funzione che esercito, oggi ho depositato una segnalazione formale alle autorità competenti, affinché siano informate della situazione e dei potenziali profili di rischio connessi a tale scelta».