Occhi lucidi e batticuore, a Cuveglio dopo 25 anni si ritrovano “i ragazzi del Giubileo”

Aprile 2025: alla stazione di Cittiglio un gruppo di ragazzi è in partenza per il Giubileo degli adolescenti a Roma, e mentre il treno si allontana, nella memoria di quelli che hanno accompagnato figli e nipoti si aprono i cassetti dei ricordi con le immagini delle bellissime Giornate Mondiale della Gioventù, vissute in più occasioni, oltre vent’anni fa durante la propria giovinezza.

Rievocazione di momenti che vivacizzano il desiderio di ritrovare gli amici di quelle favolose esperienze. Da qui l’input a ricercarsi ancora dopo un quarto di secolo (28 anni per coloro che furono presenti a Parigi) per rivedersi e condividere quanto l’esperienza della vita aveva offerto loro in questo lungo periodo; scambiarsi parole dal vivo e soprattutto gustare l’emozionante luccichio degli occhi quando finalmente si può riabbracciare l’amico che non si vede da qualche lustro.

La buona volontà di alcuni nell’ impegnarsi in un vorticoso tamtam tecnologico per la ricerca dei vari contatti ha portato i “baldi giovani ante millenium” a ritrovarsi sabato 15 novembre presso la chiesa di San Lorenzo in Canonica per una celebrazione e un semplice convivio. Coinvolti nella serata i giovani della zona Valli Varesine, territorio della Diocesi di Como che oggi corrisponde al vicariato Canonica-Cittiglio e che a cavallo dell’anno duemila avevano partecipato alle varie GMG avendo allora dai 14 ai 30 anni. Purtroppo per vari impegni familiari e professionali non tutti hanno potuto partecipare, ma i presenti sono arrivati puntuali alla Messa delle ore 18 animandola con canti e preghiere.

La cerimonia è stata celebrata da Don Massimiliano che li ha elogiati per il legame di amicizia rinnovato ancora dopo tanti anni, esortando gli adolescenti del Giubileo 2025, presenti in chiesa, a seguirne le orme. Ha fatto seguito la cena nel salone dell’oratorio, a cui hanno partecipato anche le relative famiglie. Tra una portata e l’altra si incrociavano le varie storie personali di ciascuno e il ricordo delle loro GMG.

Pensieri verbali che hanno poi preso corpo con le proiezioni dei filmati e delle diapositive realizzate in quegli anni. Tra risate e un pizzico di malinconia, le immagini scorrevano in un susseguirsi di episodi, monumenti, liturgie, fino a quando l’immagine festante di Giovanni Paolo II ha fatto calare sulla sala un commovente silenzio, rivelando una palpabile emozione in coloro che, allora giovani, avevano designato come il loro Papa. Una serata vissuta con grande entusiasmo che ha lasciato in tutti il valore dell’amicizia come segno tangibile dell’esperienza di questa giornata, con l’augurio di poter ritrovarsi di nuovo ancora tutti…anche prima del prossimo Giubileo.