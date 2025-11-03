Varese News

Ogni giorno un tema che ci riguarda: il programma di novembre di La Materia del Giorno

Ogni pomeriggio alle 16.00, un nuovo incontro in diretta sui social di VareseNews o in presenza negli studi di Materia Spazio Libero a Castronno

Materia Varesenews

Prosegue anche a novembre La Materia del Giorno, il format quotidiano di approfondimento di VareseNews dedicato ai temi concreti e attuali della vita quotidiana. Ogni giorno, alle 16.00, un giornalista incontra un ospite per affrontare questioni di interesse collettivo: dal lavoro alla cultura, dalla sostenibilità alla società. Gli incontri si svolgono in presenza nella sala video di Materia Spazio Libero a Castronno, con la possibilità di assistere anche in diretta streaming sui canali ufficiali di VareseNews.

Programma di novembre 2025

Data Argomento Ospite
Lunedì 3 novembre Il baseball per ciechi Giuseppe Rosafio intervistato da Francesco Mazzoleni
Martedì 4 novembre La giustizia senza barriere: lo stato e il patrocinio gratuito Marco Natola intervistato da Marco Giovannelli
Mercoledì 5 novembre Cosa è un’auto elettrica Luca Dal Silaro intervistato da Stefania Radman
Lunedì 10 novembre Ruolo e missioni di Upel E. Paolelli intervistato da Roberta Bertolini
Martedì 11 novembre Come si racconta una storia Betty Colombo intervistata da Tommaso Guidotti
Mercoledì 12 novembre Come si fa il vero ramen Taeko intervistata da Michele Mancino
Giovedì 13 novembre Colori e arte Luca Missoni intervistato da Erika La Rosa
Venerdì 14 novembre Il teatro nelle scuole Giovanni Ardemagni intervistato da Mariangela Gerletti
Lunedì 17 novembre Cosa è un’auto ibrida Luca Dal Silaro intervistato da Marco Giovannelli
Martedì 18 novembre Come difendersi dalle minacce online? Aldo Trentini intervistato da Alessandro Guglielmi
Mercoledì 19 novembre L’orientamento scolastico Magrini/Zambon intervistata da Alessandra Toni
Giovedì 20 novembre Come si costruisce uno spettacolo di burattini? Chicco Colombo intervistato da Tommaso Guidotti
Venerdì 21 novembre Cosa è il Plis Valle del Lanza? Marco Pizzato intervistato da Francesco Mazzoleni
Lunedì 24 novembre Come funziona il 112? Simone Carradore intervistato da Marco Tresca
Martedì 25 novembre Cos’è e come funziona un museo diffuso? Giacomo Baranzini e Anna Bernardoni intervistati da Marco Tresca
Mercoledì 26 novembre Cosa fa un temporary manager? Ignazio De Lucia intervistato da Michele Mancino
Giovedì 27 novembre Rsa: Rsa aperta e centro diurno Nicora-Molina intervistata da Alessandra Toni
Venerdì 28 novembre Come si diventa speleologi Guglielmo Ronaghi intervistato da Andrea Camurani

Pubblicato il 03 Novembre 2025
TAG ARTICOLO

