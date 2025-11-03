Ogni giorno un tema che ci riguarda: il programma di novembre di La Materia del Giorno
Ogni pomeriggio alle 16.00, un nuovo incontro in diretta sui social di VareseNews o in presenza negli studi di Materia Spazio Libero a Castronno
Prosegue anche a novembre La Materia del Giorno, il format quotidiano di approfondimento di VareseNews dedicato ai temi concreti e attuali della vita quotidiana. Ogni giorno, alle 16.00, un giornalista incontra un ospite per affrontare questioni di interesse collettivo: dal lavoro alla cultura, dalla sostenibilità alla società. Gli incontri si svolgono in presenza nella sala video di Materia Spazio Libero a Castronno, con la possibilità di assistere anche in diretta streaming sui canali ufficiali di VareseNews.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Programma di novembre 2025
|Data
|Argomento
|Ospite
|Lunedì 3 novembre
|Il baseball per ciechi
|Giuseppe Rosafio intervistato da Francesco Mazzoleni
|Martedì 4 novembre
|La giustizia senza barriere: lo stato e il patrocinio gratuito
|Marco Natola intervistato da Marco Giovannelli
|Mercoledì 5 novembre
|Cosa è un’auto elettrica
|Luca Dal Silaro intervistato da Stefania Radman
|Lunedì 10 novembre
|Ruolo e missioni di Upel
|E. Paolelli intervistato da Roberta Bertolini
|Martedì 11 novembre
|Come si racconta una storia
|Betty Colombo intervistata da Tommaso Guidotti
|Mercoledì 12 novembre
|Come si fa il vero ramen
|Taeko intervistata da Michele Mancino
|Giovedì 13 novembre
|Colori e arte
|Luca Missoni intervistato da Erika La Rosa
|Venerdì 14 novembre
|Il teatro nelle scuole
|Giovanni Ardemagni intervistato da Mariangela Gerletti
|Lunedì 17 novembre
|Cosa è un’auto ibrida
|Luca Dal Silaro intervistato da Marco Giovannelli
|Martedì 18 novembre
|Come difendersi dalle minacce online?
|Aldo Trentini intervistato da Alessandro Guglielmi
|Mercoledì 19 novembre
|L’orientamento scolastico
|Magrini/Zambon intervistata da Alessandra Toni
|Giovedì 20 novembre
|Come si costruisce uno spettacolo di burattini?
|Chicco Colombo intervistato da Tommaso Guidotti
|Venerdì 21 novembre
|Cosa è il Plis Valle del Lanza?
|Marco Pizzato intervistato da Francesco Mazzoleni
|Lunedì 24 novembre
|Come funziona il 112?
|Simone Carradore intervistato da Marco Tresca
|Martedì 25 novembre
|Cos’è e come funziona un museo diffuso?
|Giacomo Baranzini e Anna Bernardoni intervistati da Marco Tresca
|Mercoledì 26 novembre
|Cosa fa un temporary manager?
|Ignazio De Lucia intervistato da Michele Mancino
|Giovedì 27 novembre
|Rsa: Rsa aperta e centro diurno
|Nicora-Molina intervistata da Alessandra Toni
|Venerdì 28 novembre
|Come si diventa speleologi
|Guglielmo Ronaghi intervistato da Andrea Camurani
