Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Olgiate Olona prima in Lombardia nel bando “Strade Verdi”

Il progetto premiato da Regione Lombardia punta su mobilità sostenibile, sicurezza e rinverdimento urbano. Grazie a questo risultato, il comune riceverà un contributo regionale di 368 mila euro

141Tour Olgiate Olona: i luoghi

Olgiate Olona si aggiudica il primo posto in Lombardia nel bando “Strade Verdi” promosso da Regione Lombardia a sostegno dei Comuni impegnati nella transizione verso centri urbani più sostenibili e vivibili. Il progetto presentato dal Comune è stato premiato per la capacità di coniugare mobilità dolce, sicurezza e tutela ambientale, ponendosi come modello di rigenerazione urbana attenta alle persone e all’ambiente.

L’intervento principale prevede la realizzazione di un collegamento ciclabile tra la scuola primaria “Giosuè Carducci” e il vicino parco, proseguendo la rete di piste ciclabili già in fase di completamento. Il piano include anche la riqualificazione della segnaletica, nuovi tratti pedonali protetti, interventi di moderazione del traffico e la creazione di spazi verdi e aree di sosta dedicate a studenti e famiglie. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spostamenti quotidiani, riducendo al contempo il traffico veicolare e le emissioni di CO₂.

«Essere primi in Lombardia è un riconoscimento importante – ha commentato il sindaco Giovanni Montano –. Il progetto Strade Verdi conferma la nostra volontà di costruire una città sempre più sicura, sostenibile e attenta ai bisogni delle persone. È un passo concreto verso un ambiente urbano più verde e accogliente».

Grazie a questo risultato, Olgiate Olona riceverà un contributo regionale di 368 mila euro, parte di un investimento complessivo di oltre 1,3 milioni destinato al basso varesotto per la riqualificazione di spazi urbani vicini a edifici pubblici frequentati da utenti vulnerabili.

Il bando “Strade Verdi”, promosso dall’Assessorato all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, ha selezionato 22 progetti comunali su 135 domande, per un totale di 10 milioni di euro in contributi. «Un aiuto concreto ai Comuni che scelgono di investire nella qualità urbana e nella vivibilità dei propri centri abitati» – ha dichiarato Giacomo Cosentino, vicepresidente del Consiglio regionale.

Con questo riconoscimento, Olgiate Olona si conferma tra i Comuni più attivi nel promuovere una mobilità sostenibile e nel creare una città a misura di persona, più verde, più sicura e più vivibile.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.