“Oltre Pinocchio”, una nuova mostra temporanea al Museo Castiglioni di Varese

La fiaba di Collodi diventa chiave per esplorare l’infanzia e i suoi riti di passaggio: libri, fotografie, marionette e installazioni interattive al Museo Castiglioni di Villa Toeplitz

Dal 27 novembre 2025 al 28 giugno 2026 il Museo Castiglioni di Varese ospita “Oltre Pinocchio”, una mostra che rilegge la fiaba di Collodi come punto di partenza per un viaggio nel mondo dei bambini e nelle trasformazioni che segnano il passaggio all’età adulta. L’inaugurazione è prevista per il 27 novembre alle ore 18 negli spazi di Villa Toeplitz.

Il percorso espositivo si sviluppa su più livelli: accanto a una selezione fotografica e bibliografica, trovano spazio installazioni interattive, burattini e marionette realizzati con materiali di recupero, insieme a oggetti ispirati al celebre burattino. La mostra affianca inoltre uno spettacolo teatrale dedicato al tema della metamorfosi del bambino in adulto, un richiamo diretto ai riti iniziatici che caratterizzano molte culture africane e che si ritrovano, in forme diverse, anche nella letteratura dell’infanzia occidentale.

A dialogare con Pinocchio saranno fotografie di bambini di vari continenti e giocattoli africani appartenenti alla collezione Castiglioni. Gli scatti di Maurizio Fantoni Minnella, già presentati nella mostra “For Children”, offriranno un ritratto dell’infanzia nella sua autenticità: uno sguardo spontaneo e non filtrato sul modo in cui i bambini abitano il mondo costruito dagli adulti.

L’obiettivo della mostra è invitare il pubblico a riflettere sul rapporto tra infanzia e società, riscoprendo la ricchezza simbolica di uno dei classici più amati della letteratura mondiale.

“Oltre Pinocchio” è organizzata dal Comune di Varese, con la collaborazione di FreeZone e dell’associazione Conoscere Varese e con il contributo del Consiglio di Regione Lombardia. Le installazioni con burattini e marionette sono curate da Claudio Fantozzi (Gran Teatro di Mangiafichi) con Alberto Nocerino. Libri e oggetti provengono dalla collezione FreeZone.

L’ingresso è a pagamento.

Orari del museo:

• Giovedì e venerdì: 14.00–19.00

• Sabato e domenica: 10.00–13.00 / 14.00–19.00

Info: www.museocastiglioni.it – www.museivarese.it/sedi/