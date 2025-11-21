Open Day alla primaria Vallerini di Cadrezzate con Osmate, una scuola in viaggio tra emozioni, scoperte e comunità

La scuola primaria “M. Vallerini” di Cadrezzate con Osmate si prepara ad accogliere genitori e bambini martedì 25 novembre alle 17.30 per l’Open Day, un’occasione per conoscere da vicino ambienti, insegnanti e il ricco ventaglio di attività che caratterizza l’istituto.

Sostenuta dall’Amministrazione comunale, la scuola offre servizi di scuolabus per i residenti, pre e post-scuola, mensa e numerose attività pensate per accompagnare la crescita degli alunni in un ambiente sereno, accogliente e stimolante. La dirigente scolastica professoressa Rita Leggio accompagna alunni e docenti, garantendo un percorso educativo in cui ogni bambino è protagonista e in cui vengono valorizzate emozioni, curiosità e sogni.

Il tema dell’anno: il viaggio

Per l’anno scolastico in corso la scuola ha scelto il tema del “Viaggio“, che sta guidando progetti e attività trasversali. La classe prima è stata accolta con laboratori a classi aperte e con la tradizionale gita d’inizio anno a Volandia, il museo del volo, che ha permesso ai bambini di immergersi nel mondo dell’aviazione.

STEM, creatività, inglese e movimento: investire sul futuro

La scuola dedica particolare attenzione alle discipline STEM. Oltre ai laboratori già attivi, da quest’anno i bambini partecipano ai giochi matematici del Mediterraneo ed è prevista una settimana interamente dedicata alla scienza, alla tecnologia, all’ingegneria e alla matematica.

Grande rilievo è attribuito anche alla lingua inglese, con laboratori di potenziamento condotti da insegnanti madrelingua per consolidare le competenze linguistiche in modo naturale e coinvolgente. Allo stesso tempo, per i più piccoli sono previsti percorsi di psicomotricità

Una scuola che costruisce comunità

L’Istituto considera fondamentale il rapporto tra scuola, famiglia e territorio. Nel corso dell’anno vengono organizzati numerosi momenti di incontro, sostenuti anche dall’istituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi che avvicina gli alunni alla cittadinanza attiva e alle realtà istituzionali del territorio. Preziosa è inoltre la collaborazione con Pro loco e Comitato genitori, che attraverso iniziative condivise rafforzano il senso di appartenenza e contribuiscono a valorizzare la comunità scolastica.

L’Istituto Comprensivo “D. Alighieri” di Angera, grazie al sostegno della Dirigente, ha aderito al progetto “Agenda Nord”, con l’obiettivo di trasformare gli alunni in piccoli redattori capaci di dare vita al giornalino della scuola. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo e interesse e si è deciso di proseguire l’attività per l’intero anno scolastico.

Dirigente, insegnanti e bambini della scuola primaria “M. Vallerini” invitano tutte le famiglie a partecipare all’Open Day per intraprendere insieme un nuovo viaggio educativo.