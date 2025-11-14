Openjobmetis Varese – Acqua S. Bernardo Cantù, il derby in diretta

Dopo quattro anni torna il vibrante derby tra Varese e Cantù con la Openjobmetis che ha un bisogno fortissimo di tornare a vincere mentre i brianzoli hanno già ottenuto tre successi. Si gioca domenica 16 novembre alla Itelyum Arena con palla a due fissata alle ore 17. VareseNews racconta l’atteso evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dal venerdì pomeriggio; poi domenica dalle 16 circa la cronaca minuto per minuto del match.

Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.