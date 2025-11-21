Varese News

Sport

Openjobmetis Varese – Old Wild West Udine in diretta

Secondo appuntamento interno consecutivo per i biancorossi che vogliono lasciare la parte bassa della classifica: si gioca dalle 16,30 di domenica 23 novembre alla Itelyum Arena. Segui e commenta con noi il match in #direttavn

basket direttavn

La vittoria su Cantù ha permesso alla Openjobmetis di respirare in classifica ma i biancorossi vogliono consolidare la propria posizione. Per questo puntano a vincere il match con la Old Wild West Udine, altra neopromossa, che arriverà a Masnago per la 9a giornata. La partita è in programma domenica 23 novembre alla Itelyum Arena con palla a due fissata alle ore 16,30. VareseNews racconta l’atteso evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dal venerdì pomeriggio; poi domenica dalle 15,45 circa la cronaca minuto per minuto del match.
Il live è offerto da Finazzi SerramentiConfident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.

di
Pubblicato il 21 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.