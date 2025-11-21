Openjobmetis Varese – Old Wild West Udine in diretta
Secondo appuntamento interno consecutivo per i biancorossi che vogliono lasciare la parte bassa della classifica: si gioca dalle 16,30 di domenica 23 novembre alla Itelyum Arena. Segui e commenta con noi il match in #direttavn
La vittoria su Cantù ha permesso alla Openjobmetis di respirare in classifica ma i biancorossi vogliono consolidare la propria posizione. Per questo puntano a vincere il match con la Old Wild West Udine, altra neopromossa, che arriverà a Masnago per la 9a giornata. La partita è in programma domenica 23 novembre alla Itelyum Arena con palla a due fissata alle ore 16,30. VareseNews racconta l’atteso evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dal venerdì pomeriggio; poi domenica dalle 15,45 circa la cronaca minuto per minuto del match.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.
