Openjobmetis Varese – Old Wild West Udine in diretta

La vittoria su Cantù ha permesso alla Openjobmetis di respirare in classifica ma i biancorossi vogliono consolidare la propria posizione. Per questo puntano a vincere il match con la Old Wild West Udine, altra neopromossa, che arriverà a Masnago per la 9a giornata. La partita è in programma domenica 23 novembre alla Itelyum Arena con palla a due fissata alle ore 16,30. VareseNews racconta l’atteso evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dal venerdì pomeriggio; poi domenica dalle 15,45 circa la cronaca minuto per minuto del match.

