Openjobmetis Varese – Olidata Bologna, la partita in diretta

Anticipo della 6a di campionato alla Itelyum Arena: i biancorossi attendono una delle capoliste, la Virtus campione in carica. Segui e commenta con noi il match in #direttavn

direttavn basket

A due giorni dal KO di Venezia, torna in campo la Openjobmetis che ospita alla Itelyum Arena la Virtus Bologna, una delle quattro capoliste della Serie A. La gara è l’unico anticipo della 6a giornata e si disputa martedì 4 novembre dalle ore 20. VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dal lunedì pomeriggio; poi martedì dalle 19,20 circa la cronaca minuto per minuto del match.
Il live è offerto da Finazzi SerramentiConfident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.

Pubblicato il 04 Novembre 2025
