Openjobmetis Varese – Olidata Bologna, la partita in diretta
Anticipo della 6a di campionato alla Itelyum Arena: i biancorossi attendono una delle capoliste, la Virtus campione in carica. Segui e commenta con noi il match in #direttavn
A due giorni dal KO di Venezia, torna in campo la Openjobmetis che ospita alla Itelyum Arena la Virtus Bologna, una delle quattro capoliste della Serie A. La gara è l’unico anticipo della 6a giornata e si disputa martedì 4 novembre dalle ore 20. VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dal lunedì pomeriggio; poi martedì dalle 19,20 circa la cronaca minuto per minuto del match.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.