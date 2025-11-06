Operazione della Polizia di Stato alla stazione di Gallarate: tre arresti per spaccio

È scattata nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 novembre un’operazione ad alto impatto condotta dalla Polizia di Stato di Gallarate nell’area antistante la stazione ferroviaria, da tempo considerata un punto sensibile sul piano della sicurezza urbana.

Il blitz ha visto impegnati oltre 20 agenti del Commissariato di Gallarate e 6 operatori del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, con il supporto della Pattuglia mista di prossimità, attiva nei Comuni di Gallarate e Busto Arsizio.

L’attività, coordinata dall’Area Investigativa del Commissariato, ha portato all’arresto in flagranza di tre persone – due cittadini di nazionalità gambiana e un italiano – con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, anche a minorenni.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati circa 150 grammi di hashish e cocaina. Il cittadino italiano e uno dei due gambiani dovranno inoltre rispondere anche del reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

Durante l’intervento sono state identificate circa 80 persone, in prevalenza di origine straniera. Altre cinque persone sono state trovate in possesso di droga per uso personale e segnalate all’Autorità amministrativa.

Parallelamente, il Settore Polizia amministrativa del Commissariato ha svolto controlli presso tre esercizi commerciali della zona, riscontrando irregolarità e elevando sanzioni per un totale di circa 4.000 euro.

L’operazione rientra nelle attività previste dai Piani coordinati di controllo del territorio dei Comuni di Gallarate e Busto Arsizio, che puntano a intensificare la presenza delle forze dell’ordine nelle zone ad alta aggregazione o caratterizzate da un elevato indice di delittuosità. La Pattuglia mista di prossimità, composta da agenti dei due Commissariati, nasce proprio con l’obiettivo di razionalizzare le risorse e intervenire in modo più efficace nelle aree più delicate.