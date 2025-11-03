Opportunità per uno Chef de Partie in ristorante di prestigio a Varese

Varese News

Ristorante di alto livello a Varese cerca uno Chef de Partie da inserire stabilmente in brigata. Offerti contratto a tempo indeterminato, retribuzione competitiva e concrete opportunità di crescita

Un prestigioso ristorante di Varese, conosciuto per la qualità della sua cucina e per l’eleganza del servizio, è alla ricerca di uno Chef de Partie da inserire stabilmente nella propria brigata.

L’ambiente di lavoro è dinamico e professionale, animato da una squadra affiatata e da una direzione attenta alla crescita individuale. La cucina si distingue per l’utilizzo di ingredienti selezionati e per la creazione di menu stagionali che valorizzano la tradizione attraverso un tocco contemporaneo.

Il ristorante offre un contratto a tempo indeterminato e una retribuzione commisurata all’esperienza e alle competenze, con concrete possibilità di crescita verso ruoli di maggiore responsabilità. L’obiettivo è valorizzare il talento e farlo crescere in un contesto che fa della qualità e della cura del dettaglio una vera e propria filosofia di lavoro.

Si cercano professionisti con esperienza consolidata come Chef de Partie o Commis avanzato, capaci di gestire in autonomia la propria partita e di collaborare con il resto della brigata.

Sono richieste:
ottima conoscenza delle tecniche di preparazione, cottura e impiattamento
passione per la cucina di qualità e cura estetica del piatto
precisione, pulizia e rispetto degli standard HACCP
flessibilità e disponibilità a lavorare su turni

Diventa parte di una brigata che fa della passione per la cucina e dell’eleganza del servizio la propria firma.

Sede di lavoro: Varese

03 Novembre 2025
