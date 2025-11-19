Varese News

Orientamento 2025: gli Open day dell’Isis “Carlo Volontè” di Luino

Due appuntamenti a novembre e lezioni di prova a gennaio per conoscere l’offerta formativa dell’istituto

Gli studenti apprendisti ciceroni dell'Isis di Luino

L’Isis “Città di Luino – Carlo Volonté” presenta le iniziative di orientamento rivolte agli studenti delle scuole medie, con l’obiettivo di offrire un supporto concreto nella scelta del percorso di studi. L’istituto propone indirizzi nei settori economico e tecnologico, illustrati da docenti e studenti nel corso degli appuntamenti dedicati.

Il primo Open Day è fissato per sabato 22 novembre 2025, dalle 15 alle 18, nella sede centrale di via Lugano 24/A; seguiranno le presentazioni dei diversi indirizzi nei due turni delle 15 e delle 17. Il secondo incontro si terrà sabato 29 novembre 2025, con la stessa organizzazione, nella sede associata di via Cervinia 54.

Per approfondire ulteriormente l’offerta formativa, a gennaio 2026 saranno programmate lezioni di prova dalle 9 alle 12, in date da definire. Tutte le informazioni e i materiali di orientamento sono disponibili sul sito dell’istituto (CLICCA QUI), dove è possibile visionare anche i video dedicati ai diversi indirizzi di studio

Pubblicato il 19 Novembre 2025
