Orizzonte Comune: “Nel centrodestra di Ceriano Laghetto un terremoto che chiude una stagione politica”
In una nota il gruppo che sostiene il sindaco Massimiliano Occa commenta i nuovi movimenti politici che scuotono il centrodestra cittadino
Il gruppo Orizzonte Comune, che guida la maggioranza in Consiglio comunale a Ceriano Laghetto interviene su quanto accaduto in queste settimane nel centro destra cerianese, definendolo “un terremoto che chiude una stagione“.
In una nota il gruppo che sostiene il sindaco Massimiliano Occa commenta i nuovi movimenti politici che scuotono il centrodestra cittadino: «La consigliera comunale Romana Campi ha annunciato la sua uscita dalla Lega, partito con cui era stata eletta all’opposizione nella lista “Dante Sindaco” – scrive Orizzonte Comune – Una scelta condivisa anche dall’ex assessore Bruno Bellini, seguito dall’ex segretario cittadino della Lega Daniel Micheli. Allo stesso tempo, altri due protagonisti di quella lista, Nicholas Pizzi e Alessandro Michelino, hanno comunicato il loro avvicinamento rispettivamente a Forza Italia e Fratelli d’Italia. Le defezioni si sommano a quella, avvenuta già prima delle ultime elezioni, di Antonio Magnani, ex assessore e coordinatore cittadino di Forza Italia, che aveva scelto di rompere con Cattaneo, candidandosi alla guida della civica SiAmo Ceriano sostenuta da Forza Italia».
Un quadro che delinea una crisi politica ormai strutturale, secondo Orizzonte Comune: «Una crisi maturata da tempo all’interno della compagine che aveva sostenuto la precedente amministrazione leghista. Oggi questa crisi si traduce in un progressivo allontanamento di molti dei suoi protagonisti e in una crescente presa di distanza dall’impostazione e dalle modalità portate avanti da Cattaneo».
«Un’emorragia che segna la fine di una stagione e un vero e proprio “terremoto politico”, da leggere come il segnale di una volontà di cambiamento rispetto a metodi che non hanno saputo dare risposte efficaci alla comunità. Il fermento democratico – conclude la nota di Orizzonte Comune – è sempre positivo quando riesce a ridare voce a chi, a lungo, non ne aveva più trovata. Da parte nostra restiamo concentrati su ciò che davvero conta: amministrare con unità, stabilità e risultati, mantenendo gli impegni presi nei confronti dei cittadini».
