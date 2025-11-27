Ottimi dal vivo, un po’ meno convincenti in studio: torna con un gran disco The Band
Il loro è davvero un caso di notevolissime potenzialità e risultati non sempre in linea
Della Band ricorderete che avevamo visto i due primi album in studio – due capolavori della musica USA – il doppio live Rock Of Ages, l’altro doppio live con Dylan, oltre alle Basement Tapes che facevano storia a sè. E avevo scritto che mentre dal vivo, grazie a quell’ottimo repertorio, facevano fior di concerti, in studio combinavano abbastanza poco, almeno viste le loro potenzialità. I problemi, che si chiamavano alcolismo e tossicodipendenza, erano reali, ma nella vita di un gruppo può accadere che si ricrei un momento di grazia e le cose ricomincino a funzionare.
Come al solito fu un insieme di eventi: avere quattro anni di materiale nuovo non pubblicato; un trasferimento in gruppo da Woodstock a Malibu, in uno studio molto moderno adatto anche all’adozione di nuovi strumenti elettronici; qualche esperienza su progetti esterni come quella di Helm e Hudson con Muddy Waters per il suo Woodstock Album che vinse il Grammy, e così via.
Ne uscì un ottimo album, che definirei certamente il loro migliore in studio a parte i primi due. Ma fu purtroppo anche l’ultimo a questi livelli.
Curiosità: la storia di oltreoceano la studiamo poco ed è quindi normale non conoscere la tragica deportazione degli acadiens, discendenti dei coloni francesi in Canada e vittime di una pulizia etnica britannica a metà del ‘700: i sopravvissuti divennero la comunità Cajun (termine che deriva da Acadien) della Louisiana. La Band ne parla in Acadian Driftwood.
