Varese News

Sport

Pagelle Pro Patria: attacco con le polveri bagnate, Ferri lotta

I giudizi sul match contro l'Alcione. Dimarco e Travaglini faticano, Giudici ci prova, Di Munno rischia il rosso

Alcione - Pro Patria

ROVIDA 6: sui gol può farci poco, considerata la distanza ravvicinata dei colpi di testa.

Galleria fotografica

Alcione – Pro Patria, le immagini 4 di 26
Alcione - Pro Patria
Alcione - Pro Patria
Alcione - Pro Patria
Alcione - Pro Patria

REGGIORI 6: sfiora il pareggio nel primo tempo e solo il palo gli dice di no.

MOTOLESE 5: in difficoltà in marcatura in occasione del secondo gol, quando viene di fatto sovrastato da Bright.

TRAVAGLINI 5,5: come Dimarco soffre le folate offensive dei padroni di casa, in particolare quelle di Morselli.

DIMARCO 5,5: fatica a contenere Morselli in difesa e sbaglia diversi cross in fase offensiva.

FERRI 6: tra i più positivi, lotta su ogni pallone fino al fischio finale e si procura diversi falli. (foto R. Corradin)

Pro Patria sconfitta dall’Alcione, al “Breda” finisce 2-0

DI MUNNO 5,5: torna in cabina di regia ma, a parte un tiro nel primo tempo, non riesce a incidere. Rischia anche l’espulsione per un fallo su Pitou quando era già ammonito.
(Citterio 5,5: non riesce a dare la scossa al centrocampo, commette diversi errori e sbaglia più di un passaggio).

BAGATTI 5,5: rispetto alle ultime uscite si fa vedere di più con alcuni inserimenti, ma nella ripresa spreca una grande occasione non centrando la porta da pochi passi.
(Schirò s.v.)

GIUDICI 6: rientra dopo un lungo stop e si mostra subito tra i più pericolosi.
(Ricordi s.v.)

MASTROIANNI 5: serata complicata per il bomber, ben controllato da Ciappellano che lo limita con efficacia. Prova a rendersi utile abbassandosi e partecipando alla manovra, ma non riesce mai a essere realmente pericoloso.

RENELUS 5: a parte un tiro nel finale del primo tempo, non riesce mai a incidere con i suoi soliti strappi.
(Udoh 5: ingresso poco positivo, non crea particolari pericoli e finisce spesso in fuorigioco).

ALL. GRECO 5: buon approccio alla gara, la squadra costruisce ma manca di concretezza sotto porta. Da migliorare la fase difensiva sulle palle inattive.

Greco rammaricato dopo la sconfitta: “Ci è mancata attenzione e cattiveria sui gol”

di
Pubblicato il 04 Novembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Alcione – Pro Patria, le immagini 4 di 26
Alcione - Pro Patria
Alcione - Pro Patria
Alcione - Pro Patria
Alcione - Pro Patria

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.