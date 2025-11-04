Pagelle Pro Patria: attacco con le polveri bagnate, Ferri lotta
I giudizi sul match contro l'Alcione. Dimarco e Travaglini faticano, Giudici ci prova, Di Munno rischia il rosso
ROVIDA 6: sui gol può farci poco, considerata la distanza ravvicinata dei colpi di testa.
REGGIORI 6: sfiora il pareggio nel primo tempo e solo il palo gli dice di no.
MOTOLESE 5: in difficoltà in marcatura in occasione del secondo gol, quando viene di fatto sovrastato da Bright.
TRAVAGLINI 5,5: come Dimarco soffre le folate offensive dei padroni di casa, in particolare quelle di Morselli.
DIMARCO 5,5: fatica a contenere Morselli in difesa e sbaglia diversi cross in fase offensiva.
FERRI 6: tra i più positivi, lotta su ogni pallone fino al fischio finale e si procura diversi falli. (foto R. Corradin)
DI MUNNO 5,5: torna in cabina di regia ma, a parte un tiro nel primo tempo, non riesce a incidere. Rischia anche l’espulsione per un fallo su Pitou quando era già ammonito.
(Citterio 5,5: non riesce a dare la scossa al centrocampo, commette diversi errori e sbaglia più di un passaggio).
BAGATTI 5,5: rispetto alle ultime uscite si fa vedere di più con alcuni inserimenti, ma nella ripresa spreca una grande occasione non centrando la porta da pochi passi.
(Schirò s.v.)
GIUDICI 6: rientra dopo un lungo stop e si mostra subito tra i più pericolosi.
(Ricordi s.v.)
MASTROIANNI 5: serata complicata per il bomber, ben controllato da Ciappellano che lo limita con efficacia. Prova a rendersi utile abbassandosi e partecipando alla manovra, ma non riesce mai a essere realmente pericoloso.
RENELUS 5: a parte un tiro nel finale del primo tempo, non riesce mai a incidere con i suoi soliti strappi.
(Udoh 5: ingresso poco positivo, non crea particolari pericoli e finisce spesso in fuorigioco).
ALL. GRECO 5: buon approccio alla gara, la squadra costruisce ma manca di concretezza sotto porta. Da migliorare la fase difensiva sulle palle inattive.
Greco rammaricato dopo la sconfitta: “Ci è mancata attenzione e cattiveria sui gol”
