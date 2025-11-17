Varese News

Pagelle Pro Patria, Mastroianni ci prova, Renelus stoppato

Centrocampo insufficiente, il solito Rovida evita il peggio, Giudici macina chilometri e cross ma contro il Lecco non può bastare

Pro Patria - Lumezzane 1-1

ROVIDA 7: grazie alle sue parate evita il peggio. Sul gol fa il massimo: compie un grande intervento sul colpo di testa di Sipos, poi è sfortunato sulla traiettoria del pallone, che finisce sui piedi di Furrer.

REGGIORI 6: come in alcune partite precedenti è uno dei più pericolosi nell’area avversaria.

MASI 6: partita senza particolari disattenzioni.

MOTOLESE 5,5: commette qualche incertezza, come quella su Galeandro, con quest’ultimo che vince il contrasto e serve Ndongue, fermato solo da un grande Rovida, il quale evita il 2-0.

GIUDICI 6,5: uno dei più positivi tra i tigrotti, autore di diversi cross non sfruttati dai suoi compagni. Nella ripresa si rende pericoloso con un tiro respinto da Furlan.

CITTERIO 5,5: prestazione meno brillante rispetto alle precedenti, con pochi spunti e alcuni errori. Orfei 5,5: entrato meno bene rispetto alla gara con il Lumezzane. L’FVS lo salva annullando il raddoppio di Sipos, originato da una sua leggerezza.

Pro Patria: c’è la prestazione, non i punti. Il Lecco vince 1-0


DI MUNNO 5,5: ancora una volta non riesce a lasciare il segno. Sostituito all’intervallo dopo l’ammonizione.
(Schiró 5,5: non riesce a dare la svolta al centrocampo)

FERRI 5,5: partita difficile per il capitano, che non riesce ad incidere né in avanti né dietro. Nella foto di R. Corradin

DIMARCO 5,5: bada di più alla fase difensiva e si vede pochissimo in avanti.
(Ganz 5,5: non riesce ad incidere)

RENELUS 5,5: partita difficile per l’ex Reggina, costantemente arginato dai difensori del Lecco.
(Bagatti SV)

MASTROIANNI 6: non segna, ma crea un paio di pericoli alla retroguardia del Lecco.

ALL. GRECO 5,5: la squadra offre nel complesso una discreta prestazione, rovinata dall’ennesima disattenzione su palla inattiva, ormai una costante nei gol subiti dalla Pro Patria.

Mister Leandro Greco amareggiato per il risultato: “Penalizzati oltre misura”

di
Pubblicato il 17 Novembre 2025
