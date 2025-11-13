Palasport di Masnago, tolta la “gabbia” in plexiglass del settore ospiti
La commissione di vigilanza ha dato il benestare alla rimozione del "recinto" che per quindici anni ha delimitato la curva sud. La soddisfazione della Pallacanestro Varese
Dopo circa quindici anni, al palasport di Masnago è stata rimossa la “gabbia” in plexiglass che chiudeva “ermeticamente” il settore dell’impianto dedicato alla tifoseria ospite, ovvero quello spicchio di galleria posizionato in Curva Sud, al di sopra della tribuna stampa.
Un’operazione che era attesa da tempo e che proprio oggi ha avuto il via libera definitivo mettendo fine a una situazione che – per quanto utile a contenere certe intemperanze – risultava brutta e ghettizzante. La gabbia era stata voluta – in tutti gli impianti – dall’allora ministro degli interni, il varesino Roberto Maroni, ma nella realtà era comparsa solo in pochi palasport e per pochi anni: la Itelyum Arena era, in questo senso, un retaggio della normativa di allora. Che, però inciso, era costata parecchi soldi (nell’ordine dei 3-400 mila euro) visto che oltre al “recinto” erano stati effettuati numerosi altri lavori accessori come la scala esterna, i servizi igienici e un ingresso dedicato al piazzale.
La rimozione è stata completata grazie alla collaborazione tra la Pallacanestro Varese e le autorità competenti, ovvero la Questura e la Commissione Provinciale di Vigilanza (l’organismo che sovrintende alla sicurezza in occasione degli eventi sportivi) oltre ad alcuni professionisti che nelle ultime settimane hanno affiancato il club per gli aspetti tecnici. Ora il settore è delimitato da un normale parapetto, sempre in plexiglass, che tra l’altro garantisce una visuale molto maggiore. E nel caso non venissero venduti biglietti a tifosi ospiti, quello spazio dovrebbe tornare a disposizione dai supporters biancorossi.
«Un risultato importante, frutto di un percorso condiviso che ha permesso di coniugare sicurezza, accoglienza e qualità dell’esperienza per tutti i tifosi – spiega in una nota Pallacanestro Varese – Un ulteriore passo avanti nel processo di ammodernamento dell’impianto, con l’obiettivo di renderlo sempre più funzionale, moderno e in linea con gli standard delle principali arene sportive».
LUCI A MASNAGO
La notizia sulla “gabbia” ha aperto la sesta puntata di Luci a Masnago, la trasmissione di VareseNews che è andata in onda giovedì in diretta su Radio Materia e che potete ascoltare nel podcast che trovate in apertura dell’articolo. L’ospite del giorno è stato l’ingegner Riccardo Aceti, co-progettista (con Elena Brusa Pasqué) e direttore dei lavori di riammodernamento del lato ovest della Itelyum Arena.
