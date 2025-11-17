Paolo Berizzi in tribunale a Varese nel processo contro il capo dei Do.Ra: “Nel 2022 ad Azzate clima di tensione”

«Faccio il mio mestiere di cronista, racconto da tempo le attività e la matrice del gruppo Do.Ra, che peraltro si professa apertamente neonaziste e neofascista. Ho anche raccontato l’inchiesta del 2017 che aveva comportato la chiusura della sede di Sumirago».

A parlare in aula di fronte al giudice monocratico è la parte offesa, il giornalista Paolo Berizzi che ha denunciato per diffamazione Alessandro Limido dei Do.Ra. per quanto avvenuto ad Azzate nel marzo 2022 quando il giornalista, in città per la presentazione di un libro, venne raffigurato come un clown dagli estremisti neonazisti. «Prima sono stato contattato dal responsabile Anpi di Azzate che mi comunicava che la sala inizialmente prevista per la presentazione del libro non sarebbe stata più disponibile, poi via via salì in paese un clima di tensione evidente. Anche a fronte della prevista manifestazione dei Do.Ra. E quando sono stato raffigurato come un clown, in un video, nel corso di un finto tribunale di piazza mi sono sentito diffamato, visto anche il materiale umano di cui era composta la platea».

Paolo Berizzi, giornalista bergamasco, è da anni sotto scorta armata per il suo lavoro di cronista, «unico in Italia per questo rischio imputabile a questa matrice», ha spiegato il cronista. In apertura di udienza, tenutasi lunedì pomeriggio, è stato escusso il testimone Giovanni Maschi, commissario di pubblica sicurezza dirigente delle Volanti di Varese che ha spiegato l’attività di polizia svolta nel 2022, un servizio di ordine pubblico per evitare contatti fra i Do.Ra. e il giornalista Paolo Berizzi.

Il processo, che vede come parte civile la federazione nazionale dello stampa, si riferisce difatti al “processo” di piazza inscenato dai Do.Ra. ad Azzate anni fa durante la presentazione del libro “È gradita la camicia nera” sui gruppi neonazi di Verona che vedeva in paese la presenza del noto giornalista di Repubblica, il 18 marzo 2022. «Quel giorno la figura di Berizzi venne simboleggiata con un cartone e una parrucca da clown, tutto finito in un video. Nel medesimo video si vede il presidente dei Do.Ra Alessandro Limido che specifica la sua posizione in merito alla presentazione del libro di Berizzi, video poi postato su Telegram», ha spiegato il commissario. «Circa una settimana prima era stato esposto uno striscione che se la prendeva col sindaco di Azzate di allora, dello stesso Berizzi e del responsabile locale del circolo ANPI di Azzate».

La manifestazione dei Do.Ra., da quanto emerso, era autorizzata, come risulterebbe da atti fatti acquisire dal difensore di Limido avvocato Bordone, «e nei giorni precedenti», ha concluso il testimone «Berizzi era stato invitato ad un confronto pubblico in paese, per il quale era stato già predisposto un gazebo con tavolo e sedie, confronto che non c’è mai stato, tanto che il giornalista nei giorni successivi spiegò di non voler avere alcun confronto coi Do.Ra. poiché un confronto era già avvenuto nel 1945 (il riferimento è ovviamente al periodo della Resistenza, quando imputato e parte offesa non erano ancora nati, ndr)».

Alessandro Limido (che si è presentato io maglietta nera con la scritta “Spiriti Armati” stampata sulla schiena) è attualmente sottoposto alla misura della messa in prova ai servizi sociali per procedimenti pregressi.

L’udienza è stata aggiornata per una faccenda procedurale legata alla modifica del capo di imputazione arricchito con nuovi elementi emersi dall’udienza di oggi al 18 dicembre alle 14.30.