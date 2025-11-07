Paolo Romano e la Global Sumud Flotilla: un racconto per fare memoria e costruire percorsi di pace

La Cooperativa di Belforte ha registrato una grande affluenza nella serata di mercoledì 5 novembre per l’incontro organizzato dai Giovani Democratici della Provincia di Varese, che ha visto ospite protagonista Paolo Romano, consigliere regionale lombardo del PD e membro della Global Sumud Flotilla: un momento di ascolto e confronto sui diritti umani e sulla situazione in Palestina.

Intenso il racconto della sua esperienza, il viaggio, l’intercettazione, la detenzione e, soprattutto, l’incontro con un’umanità che resiste nonostante le continue violazioni dei diritti fondamentali: «Pensate che quello che ho subito io è solo un centesimo di quello che subiscono ogni giorno i palestinesi – ha spiegato – Io almeno avevo la certezza che i miei cari stessero bene a casa. La mia testimonianza non vuole dipingerci come gli eroi che non siamo, ma aiutarci a prendere coscienza della disumanizzazione che ogni giorno il popolo palestinese subisce».

In dialogo con lui, Riccardo Tomaiuoli, promotore dell’iniziativa, che ha sottolineato l’importanza di costruire consapevolezza e responsabilità collettiva: «Bisogna rompere la catena dell’odio che Israele continua a perpetrare. La cosa che stupisce è che soprattutto le nuove generazioni siano le più radicalizzate. Abbiamo deciso di donare una copia di “Baol” di Stefano Benni alla biblioteca Bruna Brambilla della scuola media Anna Frank: è il libro che Paolo aveva portato sulla Flotilla e che i soldati israeliani gli hanno strappato. Un gesto simbolico, perché i ragazzi che crescono nella nostra città sappiano guardare il male e riconoscerlo. Per affrontarlo e combatterlo.»

Un momento importante per fare memoria, informarsi e costruire percorsi di pace e giustizia.