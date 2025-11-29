Paritarie, pedaggi dimezzate, lotta al cyberbullismo: Licata presenta il lavoro fatto in Regione

“Parola d’ordine «Noi»”, questo il messaggio con cui Giuseppe Licata, consigliere regionale di Forza Italia, ha aperto la cena di fine anno che ha organizzato con oltre un centinaio di amici, sostenitori e compagni di partito al ristornate La Vecchia Cantina di Varese: «Il mio lavoro quotidiano in Regione, i temi che affronto, le proposte che porto ai tavoli istituzionali– spiega Licata – sono il frutto del rapporto costante e osmotico con esperti di settore, amministratori locali, associazioni e cittadini, per intercettare bisogni e criticità. Per questo chi fa politica deve coltivare il “Noi”, cioè il confronto, il coinvolgimento e l’impegno civico e politico. Sto cercando di farlo attraverso il partito e con un gruppo civico che ho chiamato Riformisti in viaggio».

Nel suo intervento Licata ripercorre il 2025, che comincia con il passaggio in Forza Italia, dopo la fine del progetto del Terzo Polo di Renzi e Calenda: «Una scelta valoriale e di concretezza – ribadisce – senza troppi calcoli personali, pensando al lavoro da svolgere in questo mandato in Regione. L’accoglienza del partito è stata oltre le aspettative, sia a livello nazionale che locale. Oggi, per me, contribuire alla crescita di Forza Italia significa promuovere sempre più politiche di buon senso, dal piccolo Comune fino al Parlamento Europeo, che mettono al centro i bisogni reali dei cittadini».

L’intervento è proseguito con una sintetica carrellata del lavoro svolto in Regione quest’anno: “«ra gli obbiettivi raggiunti di cui vado più fiero – racconta Licata – il dimezzamento del pedaggio per i pendolari sulla tangenziale pedemontana di Varese e la scrittura della legge regionale sul Patentino Digitale per i minori, contro cyberbullismo e dipendenza digitale, quest’ultima una delle tre leggi regionali di cui sono ad oggi promotore. Ho ottenuto la realizzazione di un nuovo progetto per lo svincolo autostradale di Gazzada, interconnessione strategica per la viabilità nell’area di Varese, oggi teatro di continue code. Ho presentato proposte, poi approvate, per il miglioramento dei servizi verso le persone autistiche e i loro familiari e il potenziamento del fascicolo sanitario elettronico. Sto lavorando alla semplificazione delle norme per l’assunzione di personale sanitario dall’estero. Con miei emendamenti e in collaborazione con l’Assessorato al Territorio ho contribuito al finanziamento di opere in provincia di Varese di prevenzione del dissesto idrogeologico per il valore complessivo di 4 milioni di euro, oltre a investimenti su viabilità, patrimonio storico, percorsi cicloturistici e mobilità turistico-lacuale».

«Da gennaio ad oggi sono stato firmatario di 120 atti tra emendamenti, mozioni e interrogazioni consiliari. Mi sono occupato di internazionalizzazione dei centri di formazione ITS, in collaborazione con l’Assessorato Regionale all’Istruzione, di frontalierato, di crisi aziendali, come quella della Beko in provincia di Varese, e tanto altro ancora, con proposte mirate approvate in Consiglio Regionale e nelle Commissioni». Licata accenna anche ai risultati più significativi dell’anno precedente raggiunti con sue iniziative: «Maggiori fondi ai piccoli Comuni per pagare le rette dei minori inseriti in comunità per ragioni di disagio sociale o familiare, maggiori contributi strutturali alle scuole materne paritarie per rideurre le rette, un parcheggio di attesa a Malpensa per contrastare la sosta selvaggia nelle rampe di accesso all’aeroporto».

Tra gli ospiti della serata, Renzo Oldani, imprenditore e organizzatore storico della Tre Valli Varesine e di altre importanti manifestazioni ciclistiche internazionali. Chiamato ad intervenire, ha parlato di sport come leva di valorizzazione territoriale, crescita economica e occupazione, un messaggio chiaro per la politica locale e regionale.

Licata ha concluso con le sfide del prossimo futuro: «Anzitutto una sanità territoriale di prossimità più efficiente, passando per l’assunzione di personale e la valorizzazione delle professioni sanitarie, soprattutto sotto il profilo economico. E poi trasporti pubblici più capillari, anche nelle aree periferiche e nei piccoli Comuni, come stiamo cercando di fare con la nuova riforma del trasporto pubblico locale. Ma la sfida più strategica sarà riportare gli italiani ad occuparsi di politica, particolarmente i giovani, incanalando le migliori energie e competenze verso un impegno nelle istituzioni. Innalzare il livello della politica rappresenta la più potente cura per costruire sviluppo e benessere. Per questo insisto sulla dimensione del «Noi» e sull’importanza di creare spazi di impegno, come sto facendo con i Riformisti in Viaggio».