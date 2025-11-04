Parte la stagione di teatro per bambini e famiglie al Teatro delle Arti di Gallarate

Le rocambolesche avventure dell’orso Nicola, del ragnetto Eugenio e del moscerino che voleva vedere il mondo e che rese tutti felici

Riparte al Teatro delle Arti di Gallarate la stagione dedicata a bambini e famiglie, dai 3 anni a salire, con sei appuntamenti di sabato pomeriggio, da novembre a marzo.

In scena, compagnie professioniste del teatro e della pedagogia, capaci di unire linguaggi poetici, visivi e divertenti, per parlare ai più giovani e agli adulti insieme.

Un’occasione per unire le generazioni, condividendo emozioni, meraviglia e momenti di fantasia tra grandi e bambini.

Il primo appuntamento è sabato 22 novembre alle 15:30 con Le rocambolesche avventure dell’orso Nicola, del ragnetto Eugenio e del moscerino che voleva vedere il mondo e che rese tutti felici, della Compagnia Arione de Falco: una storia tenera e divertente che invita a superare la diffidenza e ad accogliere le differenze, vincitore del Premio Eolo 2025 per la Drammaturgia (foto di apertura: Gino Nardo).

Sabato 13 dicembre, sempre alle 15:30, arriva invece la storica Compagnia Marionettistica Carlo Colla e Figli porterà sul palco la magia senza tempo della fiaba di Natale più amata: Lo schiaccianoci.

“I biglietti sono disponibili in vendita in orario apertura cinema, o su www.teatrodellearti.it – basta registrarsi, scegliere i posti e saltare la fila il giorno dello spettacolo. Vi aspettiamo a teatro”.

Biglietti bambini 5€, adulti 10€

contatti@teatrodellearti.it

scuola.teatrodellearti@gmail.com