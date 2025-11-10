Varese News

Pedalare con metodo: a Materia una serata per scoprire come organizzare un cicloviaggio

Lunedì 17 novembre alle 21, Roberto Morandi e Marco Fardelli guidano il pubblico in un viaggio tra consigli pratici e racconti d’esperienza, dall’Istria agli Appennini

Come si prepara un cicloviaggio, dalle prime idee fino alla partenza? Lunedì 17 novembre, alle ore 21, Materia Spazio Libero si prepara ad ospitare un incontro dedicato proprio a chi desidera affrontare la propria prima avventura in bicicletta o migliorare l’organizzazione dei propri itinerari su due ruote.

Protagonisti della serata saranno Roberto Morandi e Marco Fardelli, ciclisti e viaggiatori esperti, che accompagneranno i partecipanti in un percorso tra strumenti, tecniche e suggerimenti pratici per pianificare un viaggio in sella. Dalla scelta del percorso alla valutazione delle tappe, dalla selezione dell’attrezzatura alla gestione dei bagagli, l’appuntamento offrirà una panoramica completa su come rendere l’esperienza di viaggio più sicura, piacevole e sostenibile.

Un’occasione per ascoltare storie e curiosità raccolte lungo le strade dell’Istria e degli Appennini, territori ricchi di fascino e di opportunità per chi ama scoprire il mondo pedalando.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno. 

Pubblicato il 10 Novembre 2025
