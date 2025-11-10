“Pensando ad Anna”: la memoria ribelle di Pasquale Abatangelo a Materia

Un viaggio nella memoria di una stagione complessa della storia italiana, tra militanza, carcere e ricerca di riscatto umano. È questo il cuore di “Pensando ad Anna”, il film di Tomaso Aramini che verrà proiettato mercoledì 19 novembre alle ore 21 a Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno).

L’opera racconta la vicenda di Pasquale Abatangelo, ex militante della sinistra extraparlamentare, protagonista negli anni Settanta di un percorso politico e personale segnato dalla lotta per i diritti dei detenuti. Attraverso immagini, testimonianze e ricostruzioni, il film intreccia memoria e rappresentazione, indagando il confine tra colpa, libertà e responsabilità individuale.

“Pensando ad Anna” non è solo il ritratto di un uomo, ma anche lo specchio di un’epoca in cui la tensione ideale e la disillusione si mescolavano alla ricerca di giustizia. Un racconto intimo e insieme collettivo, che invita a riflettere sul significato della militanza e sulla possibilità di cambiamento anche dentro le mura di un carcere.

Alla proiezione saranno presenti in collegamento il regista Tomaso Aramini e Pasquale Abatangelo, per un dialogo aperto con il pubblico.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’associazione 100venti, Oblò Teatro e Spi Cgil Varese.