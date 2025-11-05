Per la gestione degli enti locali Fratelli d’Italia si affida ai due Marco Colombo

Una provincia ampia e complessa come quella di Varese richiede una presenza capillare e un lavoro di coordinamento continuo, soprattutto nei Comuni più piccoli. È con questo obiettivo che Marco Colombo, responsabile provinciale Enti Locali di Fratelli d’Italia, ha annunciato l’ingresso al suo fianco di un collaboratore d’eccezione: il sindaco di Daverio, suo omonimo, Marco Colombo.

La decisione arriva dopo mesi di lavoro sul territorio, durante i quali Colombo ha potuto approfondire la conoscenza della realtà amministrativa varesina, grazie anche ai circoli locali del partito: «Ho verificato un consistente radicamento dei nostri consiglieri e assessori – spiega –. Abbiamo più di cento amministratori eletti e siamo in netta crescita, in linea con quella del partito».

La scelta di coinvolgere il sindaco di Daverio è stata presa in accordo con il coordinatore provinciale, l’onorevole Andrea Pellicini, e con la vicecoordinatrice provinciale, l’assessora regionale Francesca Caruso. Il nuovo incarico, precisa Colombo, non comporta una sovrapposizione di ruoli: «Non sarà un doppione ma un aiuto concreto nella gestione di una provincia complicata come quella di Varese».

Il sindaco Colombo avrà il compito di seguire in particolare i Comuni sotto i 5.000 abitanti, con l’obiettivo di rafforzare la rete sul territorio e mantenere il dialogo anche con quelle amministrazioni civiche che condividono un percorso con Fratelli d’Italia.