Per la gestione degli enti locali Fratelli d’Italia si affida ai due Marco Colombo

Il responsabile provinciale Enti Locali di Fratelli d’Italia, ha annunciato l’ingresso al suo fianco di un collaboratore d’eccezione: il sindaco di Daverio, suo omonimo

Una provincia ampia e complessa come quella di Varese richiede una presenza capillare e un lavoro di coordinamento continuo, soprattutto nei Comuni più piccoli. È con questo obiettivo che Marco Colombo, responsabile provinciale Enti Locali di Fratelli d’Italia, ha annunciato l’ingresso al suo fianco di un collaboratore d’eccezione: il sindaco di Daverio, suo omonimo, Marco Colombo.

La decisione arriva dopo mesi di lavoro sul territorio, durante i quali Colombo ha potuto approfondire la conoscenza della realtà amministrativa varesina, grazie anche ai circoli locali del partito: «Ho verificato un consistente radicamento dei nostri consiglieri e assessori – spiega –. Abbiamo più di cento amministratori eletti e siamo in netta crescita, in linea con quella del partito».

La scelta di coinvolgere il sindaco di Daverio è stata presa in accordo con il coordinatore provinciale, l’onorevole Andrea Pellicini, e con la vicecoordinatrice provinciale, l’assessora regionale Francesca Caruso. Il nuovo incarico, precisa Colombo, non comporta una sovrapposizione di ruoli: «Non sarà un doppione ma un aiuto concreto nella gestione di una provincia complicata come quella di Varese».

Il sindaco Colombo avrà il compito di seguire in particolare i Comuni sotto i 5.000 abitanti, con l’obiettivo di rafforzare la rete sul territorio e mantenere il dialogo anche con quelle amministrazioni civiche che condividono un percorso con Fratelli d’Italia.

Pubblicato il 05 Novembre 2025
