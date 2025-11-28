Per l’influenza aviaria abbattute nel Varesotto 175.000 galline. Ats Insubria: “Attenzione alle misure di sicurezza”

In Lombardia l’influenza aviaria torna a colpire il settore avicolo con nuovi focolai, tra cui uno anche nel Varesotto, a Olgiate Olona. Complessivamente, tra ottobre e novembre 2025, sono stati coinvolti oltre 353 mila animali in tutta la regione. Le autorità sanitarie assicurano che la situazione è gestita, ma raccomandano prudenza e collaborazione, soprattutto negli allevamenti familiari.

Olgiate Olona, focolaio chiuso dopo l’abbattimento

Nel territorio dell’ATS Insubria, l’unico focolaio accertato si è verificato in un allevamento di Olgiate Olona, dove è stato necessario procedere all’abbattimento degli animali infetti e allo smaltimento tramite ditte autorizzate. A fornire un aggiornamento è il dottor Marco Magrini, direttore del Dipartimento veterinario di ATS Insubria: «A Olgiate Olona c’è stato un focolaio, l’unico nel nostro territorio. È stato gestito con l’abbattimento dei 175.000 animali e il loro smaltimento. Il caso è chiuso e non ci sono altre criticità rilevate. Tuttavia, le raccomandazioni igienico-sanitarie devono essere osservate costantemente per la tutela della salute di tutti».

Tra le indicazioni principali: tenere il pollame al coperto, evitare scambi di animali con altri allevatori e segnalare mortalità anomale o sintomi sospetti come piumaggio arruffato, calo nella produzione di uova, sintomi respiratori o neurologici.

“Rischio per la popolazione basso, attenzione nei contesti a rischio”

A rassicurare sul fronte umano è il direttore sanitario dell’ATS Insubria, Giuseppe Catanoso, che chiarisce: «Ad oggi, sul nostro territorio non vi è evidenza di un rischio specifico legato alla circolazione di virus influenzali aviari con trasmissione all’uomo. Tuttavia, a scopo preventivo, è raccomandata la vaccinazione antiinfluenzale H5N8 per le categorie professionali a rischio, come gli operatori a contatto con pollame o uccelli selvatici».

I vaccini sono in fase di acquisizione e verranno offerti in collaborazione con le ASST Sette Laghi, Lariana e Valle Olona.

I numeri regionali: 8 focolai e milioni di euro di danni

La fotografia emersa a livello regionale mostra la persistenza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), una malattia virale che colpisce pollame e uccelli selvatici, altamente contagiosa e con impatti economici significativi.

Secondo la Direzione Welfare di Regione Lombardia, negli ultimi due mesi si sono verificati:

60.000 tacchini coinvolti nel territorio di Crema

15.000 fagiani nel Lodigiano

34.000 tacchini in provincia di Brescia

175.000 galline ovaiole nel Varesotto

Numerosi casi nel Mantovano

In totale, circa 353.000 animali coinvolti, con un indennizzo diretto stimato in 3,64 milioni di euro. I focolai sono legati principalmente all’introduzione del virus tramite uccelli migratori, essendo questi territori collocati lungo le rotte di migrazione naturale.

La Direzione Agricoltura ha inoltre evidenziato che tra il 2019 e il 2024 sono stati erogati 26 milioni di euro per indennizzi indiretti, finanziati da fondi europei, nazionali e regionali.

La preoccupazione degli allevatori: impianti da adeguare e risarcimenti più rapidi

Durante le audizioni con le associazioni di categoria (Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Cia Agricoltori), è emersa forte preoccupazione per la ciclicità del fenomeno e la necessità di interventi strutturali. Gli allevatori chiedono: