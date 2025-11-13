Piede d’Oro, appuntamento a Palazzo Estense: tutti i premiati del circuito podistico provinciale

Dopo tanti chilometri percorsi di corsa, per i protagonisti del Piede d’Oro è venuto il momento di muovere solo pochi passi, tra la loro sedia e il palco del Salone Estense dove – domenica 16 novembre – si svolgeranno le premiazioni nella consueta cerimonia conclusiva della stagione podistica.

L’appuntamento è per le ore 15 nell’elegante salone consiliare al piano terra di Palazzo Estense, in via Sacco 5 a Varese, ed è esteso a tutti gli appassionati, agli amici e ai familiari dei tanti atleti che riceveranno un riconoscimento. Sei di loro hanno tagliato anche le cosiddette “pietre miliari” per numero di gare partecipate: il caso più notevole è quello di Pierangelo Aletti (Aermacchi) che ha tagliato il traguardo delle mille (!) gare del Piede d’Oro. Il suo compagno di club Michele Vignati ha superato invece quota 250 mentre Fabio Casa (Campus Varese), Daniele Colasurdo (Runners Valbossa), Lorenzo Merli (San Quirico Running) e Ivan Moscatiello (Atletica Arcisate) saranno premiati per le 100 presenze.

Di seguito invece l’elenco completo dei riconoscimenti che verranno assegnati dal direttivo presieduto da Angelo De Mieri.

Categorie femminili

FR – 1ª Altavilla Matilde – Runners Valbossa

F37 – 1ª Bianchi Ilaria – La Recastello Radici Group; 2ª Chinetti Annalisa – Atletica Arcisate; 3ª Saligari Alessandra – Runners Valbossa

F47 – 1ª Lischetti Cinzia – G.P. Arsaghese; 2ª Ceresa Silvia – Podistica Mezzanese; 3ª Lombrici Barbara – Podistica Mezzanese

F57 – 1ª Franzon Elisa – Atletica Trecate; 2ª Boaventura Lima Luisa Maria – Runners Varese; 3ª Gamez Preciado Francisca – Aermacchi

FNWC – Nordic Walking – 1ª Calarco Antonia – Aermacchi; 2ª Moioli Graziella – Atletica 3V; 3ª Brotto Grazia – Aermacchi e Vago Sara – Runners Valbossa

Categorie maschili

MR –1° Prina Lorenzo – G.P. Arsaghese

M16 – 1° Laudi Riccardo – Aermacchi

M35 – 1° Spadaro Biagio – Circuito Running; 2° Annigoni Luca – Singolo; 3° Ebbene Stefano – Aermacchi

M40 – 1° Colasurdo Daniele – Runners Valbossa; 2° Battaini Fabio – Runners Valbossa; 3° Bernardi Stefano – Runners Valbossa

M45 – 1° Prina Simone Carlo – G.P. Arsaghese; 2° Bevilacqua Guido – Campus Varese; 3° Cesaron Davide – G.P. Arsaghese; 4° De Biasio Fabio – G.P. Arsaghese; 5° Breda Alan – Atletica Arcisate; 6° Porcino Antonio – G.P. Arsaghese; 7° Tognella Ismale Saul – G.P. Arsaghese; 8° Di Conza Antonio – Atletica Arcisate

M50 – 1° Vasi Antonio – Cardatletica; 2° Negri Roberto – G.P. Arsaghese; 3° Tettamanti Luca – Atletica Arcisate; 4° Coltro Fernando – Runners Valbossa; 5° Ceresa Franco – Atletica Arcisate; 6° Caldirola Oscar – Aermacchi; 7° Vignati Michele – Singolo; 8° Limoli Filippo Mauro – Campus Varese

M55 (Dal 1° al 18° classificato): Falcinella Alessio Gianluca – Atletica Verbano; Marzio Andrea – Atletica Casorate; Della Ventura Antonio – Campus Varese; Andriolo Tiziano – Runners Valbossa; Gargiulo Fernando – Campus Varese; Moroni Emanuele – Atletica Arcisate; Difonzo Marco – Atletica Varese; Bianchi Stefano – Podistica Mezzanese; Martinelli Sergio – Atletica Arcisate; Gentile Maurizio – Aermacchi; Moscatiello Ivan – Atletica Arcisate; Deepuck Mungul – Aermacchi; Ravizza Gianni – Singolo; Zannoni Roberto – Podistica Mezzanese; Volpicella Tommaso – 7 Laghi Runners; Ceruzzi Michele – Podistica Mezzanese; Galli Ezio – Singolo; Lo Presti Vincenzo – Atletica Arcisate.

M60 – 1° Croce Gabriele – Campus Varese; 2° Merigo Arrigo – Singolo; 3° Pisani Alberto – Attiva Salute; 4° Aliverti Paolo – Runners Valbossa; 5° Croce Massimo – Campus Varese; 6° Mossina Paolo – Aermacchi; 7° Rossi Giuseppe – G.P. Arsaghese; 8° Russo Giovanni – Singolo; 9° Tamborini Guido – 7 Laghi Runners; 10° Ruvera Fabio – 7 Laghi Runners; 11° Carofiglio Vito Nicola – Atletica Arcisate; 12° Dalle Fratte Luciano – Runners Valbossa

M65 –

1° Mazzilli Francesco – Atletica Casorate; 2° Manenti Riccardo – Atletica Verbano; 3° Colasurdo Luigi – Runners Valbossa; 4° Favaretto Maurizio – Aermacchi; 5° Secco Luigi – Runners Valbossa; 6° Adamoli Carlo – Aermacchi; 7° De Mieri Angelo – Runners Valbossa; 8° Adamo Nicola – Podistica Mezzanese;

M70

1° Giovannacci Danilo – Campus Varese; 2° Moroni Lorenzo – Podistica Mezzanese; 3° Fasan Livio – Runners Valbossa; 4° Secco Giuseppe – Runners Valbossa; 5° Carnemolla Giovanni – Campus Varese; 6° Gaspari Claudio – Atletica Arcisate; 7° Aletti Pierangelo – Aermacchi; 8° Caruso Alessandro – Aermacchi; 9° Poletti Francesco – Team Di Bi; 10° Lamperti Giovanni – Atletica Arcisate; 11° Brogioli Renato – Team Di Bi

Nordic Walking – 1° Castagna Sergio – Aermacchi; 2° Ponti Roberto – 7 Laghi Runners