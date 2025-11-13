Piede d’Oro, appuntamento a Palazzo Estense: tutti i premiati del circuito podistico provinciale
Domenica 16 alle ore 15 il Salone Estense ospita la consueta cerimonia di fine stagione: sul palco tutti i migliori classificati delle diverse categorie e chi ha tagliato traguardi speciali. Tra loro anche Pierangelo Aletti che ha corso 1000 gare
Dopo tanti chilometri percorsi di corsa, per i protagonisti del Piede d’Oro è venuto il momento di muovere solo pochi passi, tra la loro sedia e il palco del Salone Estense dove – domenica 16 novembre – si svolgeranno le premiazioni nella consueta cerimonia conclusiva della stagione podistica.
L’appuntamento è per le ore 15 nell’elegante salone consiliare al piano terra di Palazzo Estense, in via Sacco 5 a Varese, ed è esteso a tutti gli appassionati, agli amici e ai familiari dei tanti atleti che riceveranno un riconoscimento. Sei di loro hanno tagliato anche le cosiddette “pietre miliari” per numero di gare partecipate: il caso più notevole è quello di Pierangelo Aletti (Aermacchi) che ha tagliato il traguardo delle mille (!) gare del Piede d’Oro. Il suo compagno di club Michele Vignati ha superato invece quota 250 mentre Fabio Casa (Campus Varese), Daniele Colasurdo (Runners Valbossa), Lorenzo Merli (San Quirico Running) e Ivan Moscatiello (Atletica Arcisate) saranno premiati per le 100 presenze.
Di seguito invece l’elenco completo dei riconoscimenti che verranno assegnati dal direttivo presieduto da Angelo De Mieri.
Categorie femminili
FR – 1ª Altavilla Matilde – Runners Valbossa
F37 – 1ª Bianchi Ilaria – La Recastello Radici Group; 2ª Chinetti Annalisa – Atletica Arcisate; 3ª Saligari Alessandra – Runners Valbossa
F47 – 1ª Lischetti Cinzia – G.P. Arsaghese; 2ª Ceresa Silvia – Podistica Mezzanese; 3ª Lombrici Barbara – Podistica Mezzanese
F57 – 1ª Franzon Elisa – Atletica Trecate; 2ª Boaventura Lima Luisa Maria – Runners Varese; 3ª Gamez Preciado Francisca – Aermacchi
FNWC – Nordic Walking – 1ª Calarco Antonia – Aermacchi; 2ª Moioli Graziella – Atletica 3V; 3ª Brotto Grazia – Aermacchi e Vago Sara – Runners Valbossa
Categorie maschili
MR –1° Prina Lorenzo – G.P. Arsaghese
M16 – 1° Laudi Riccardo – Aermacchi
M35 – 1° Spadaro Biagio – Circuito Running; 2° Annigoni Luca – Singolo; 3° Ebbene Stefano – Aermacchi
M40 – 1° Colasurdo Daniele – Runners Valbossa; 2° Battaini Fabio – Runners Valbossa; 3° Bernardi Stefano – Runners Valbossa
M45 – 1° Prina Simone Carlo – G.P. Arsaghese; 2° Bevilacqua Guido – Campus Varese; 3° Cesaron Davide – G.P. Arsaghese; 4° De Biasio Fabio – G.P. Arsaghese; 5° Breda Alan – Atletica Arcisate; 6° Porcino Antonio – G.P. Arsaghese; 7° Tognella Ismale Saul – G.P. Arsaghese; 8° Di Conza Antonio – Atletica Arcisate
M50 – 1° Vasi Antonio – Cardatletica; 2° Negri Roberto – G.P. Arsaghese; 3° Tettamanti Luca – Atletica Arcisate; 4° Coltro Fernando – Runners Valbossa; 5° Ceresa Franco – Atletica Arcisate; 6° Caldirola Oscar – Aermacchi; 7° Vignati Michele – Singolo; 8° Limoli Filippo Mauro – Campus Varese
M55 (Dal 1° al 18° classificato): Falcinella Alessio Gianluca – Atletica Verbano; Marzio Andrea – Atletica Casorate; Della Ventura Antonio – Campus Varese; Andriolo Tiziano – Runners Valbossa; Gargiulo Fernando – Campus Varese; Moroni Emanuele – Atletica Arcisate; Difonzo Marco – Atletica Varese; Bianchi Stefano – Podistica Mezzanese; Martinelli Sergio – Atletica Arcisate; Gentile Maurizio – Aermacchi; Moscatiello Ivan – Atletica Arcisate; Deepuck Mungul – Aermacchi; Ravizza Gianni – Singolo; Zannoni Roberto – Podistica Mezzanese; Volpicella Tommaso – 7 Laghi Runners; Ceruzzi Michele – Podistica Mezzanese; Galli Ezio – Singolo; Lo Presti Vincenzo – Atletica Arcisate.
M60 – 1° Croce Gabriele – Campus Varese; 2° Merigo Arrigo – Singolo; 3° Pisani Alberto – Attiva Salute; 4° Aliverti Paolo – Runners Valbossa; 5° Croce Massimo – Campus Varese; 6° Mossina Paolo – Aermacchi; 7° Rossi Giuseppe – G.P. Arsaghese; 8° Russo Giovanni – Singolo; 9° Tamborini Guido – 7 Laghi Runners; 10° Ruvera Fabio – 7 Laghi Runners; 11° Carofiglio Vito Nicola – Atletica Arcisate; 12° Dalle Fratte Luciano – Runners Valbossa
M65 –
1° Mazzilli Francesco – Atletica Casorate; 2° Manenti Riccardo – Atletica Verbano; 3° Colasurdo Luigi – Runners Valbossa; 4° Favaretto Maurizio – Aermacchi; 5° Secco Luigi – Runners Valbossa; 6° Adamoli Carlo – Aermacchi; 7° De Mieri Angelo – Runners Valbossa; 8° Adamo Nicola – Podistica Mezzanese;
M70
1° Giovannacci Danilo – Campus Varese; 2° Moroni Lorenzo – Podistica Mezzanese; 3° Fasan Livio – Runners Valbossa; 4° Secco Giuseppe – Runners Valbossa; 5° Carnemolla Giovanni – Campus Varese; 6° Gaspari Claudio – Atletica Arcisate; 7° Aletti Pierangelo – Aermacchi; 8° Caruso Alessandro – Aermacchi; 9° Poletti Francesco – Team Di Bi; 10° Lamperti Giovanni – Atletica Arcisate; 11° Brogioli Renato – Team Di Bi
Nordic Walking – 1° Castagna Sergio – Aermacchi; 2° Ponti Roberto – 7 Laghi Runners
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fp su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
lenny54 su “Adesso ti ammazzo", paziente sfonda il vetro con una pietra e devasta l'ambulatorio a Mesenzana
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Viacolvento su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.