PiGreco vince BlogLab 2025: il giornalismo dei ragazzi racconta le future Olimpiadi invernali

Centocinquantotto studenti, un tema comune – le future Olimpiadi invernali – e un entusiasmo contagioso. Sono questi gli ingredienti che hanno reso speciale, partecipata e vivace la quattordicesima edizione di BlogLab, il laboratorio di giornalismo dedicato agli studenti delle scuole superiori che ogni anno prende vita all’interno di Festival Glocal, organizzato da VareseNews.

Per tre giorni i giovani partecipanti hanno sperimentato il lavoro di redazione. Un percorso che, anche quest’anno, ha unito creatività, collaborazione e impegno, trasformando gli studenti in veri reporter capaci di affrontare temi d’attualità con curiosità e spirito critico.

I vincitori

Sul gradino più alto del podio si è classificata la squadra PiGreco del Liceo “Leonardo da Vinci” di Gallarate (leggi i loro articoli).

Il gruppo si è distinto per la capacità di raccontare le future Olimpiadi invernali (Milano-Cortina 2026) con uno sguardo ampio e curioso, intrecciando sport, attualità e riflessione. Il loro lavoro unisce rigore giornalistico e freschezza narrativa, segno di una scrittura giovane ma già consapevole.

Al secondo posto si sono classificati i Cortina Times del Liceo Classico “E. Cairoli” di Varese (leggi qui), mentre il terzo posto è andato ai Titoli di Coda, sempre del Cairoli (leggi qui).

Due riconoscimenti speciali hanno infine premiato creatività e qualità: il premio per la creatività è stato assegnato al gruppo CronaSnow (link); quello per la qualità al team HEAR ME OUT (link).

BlogLab si conferma un punto di riferimento per la formazione dei giovani comunicatori del territorio: un laboratorio che insegna non solo a scrivere, ma anche a guardare la realtà con occhi critici, aperti e curiosi – proprio come fanno i veri giornalisti.