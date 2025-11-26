Pixel e nostalgia con “Retro Winterland” a Comerio: quattro domeniche di ricordi digitali e atmosfere natalizie

Un mercatino a tema retrò, videogiochi d’epoca e vin brulé: l’inverno di Opera Hub e Varese Retrocomputing si accende tra nostalgia e condivisione

Comerio accoglie il periodo delle festività con un tuffo nel passato grazie a “Retro Winterland”, l’iniziativa organizzata da Opera Hub e Varese Retrocomputing che porta nella sede di via Borghi 27 quattro giornate dedicate alla cultura digitale del passato, tra videogiochi d’epoca, mercatini a tema e convivialità.

Si comincia domenica 30 novembre, per poi proseguire ogni giovedì fino al 21 dicembre, sempre dalle 10.30 alle 17.30. La location è l’Opera Bistrò, che durante l’orario di apertura offrirà anche il servizio ristorante (su prenotazione).

Un Natale a 8 e 16 bit

Retro Winterland propone una serie di esperienze per appassionati di videogiochi vintage, famiglie e curiosi: console storiche, giochi retrò a tema invernale o natalizio, atmosfere d’altri tempi. Accanto all’area ludica, sarà presente un mercatino con idee regalo ispirate all’informatica d’epoca, al retrocomputing e alla cultura digitale, ideale per chi cerca un pensiero originale e fuori dagli schemi per il Natale.

Festa finale il 21 dicembre

L’ultimo appuntamento, giovedì 21 dicembre, avrà un sapore ancora più natalizio: dalle ore 15.00 si festeggeranno insieme le festività con panettone, pandoro e vin brulé, per chiudere l’iniziativa in un clima di condivisione e spirito comunitario.

Programma degli incontri

30 novembre: apertura Retro Winterland

7 dicembre: seconda giornata di giochi e mercatino

14 dicembre: appuntamento prenatalizio tra vintage e convivialità

21 dicembre: chiusura con festa natalizia dalle ore 15.00

Per tutta la durata degli eventi sarà possibile pranzare presso l’Opera Bistrò con prenotazione obbligatoria. Maggiori informazioni sono disponibili sui siti: www.vareseretrocomputing.it – www.operabistro.it