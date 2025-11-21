Porte aperte all’innovazione: l’Istituto Comprensivo Completo di Mornago invita le famiglie agli Open Day
Un’occasione preziosa per scoprire come ogni ordine di scuola adotti metodologie all’avanguardia, capaci di valorizzare i talenti e le esigenze di ciascun alunno
L’Istituto Comprensivo Completo di Mornago si prepara ad accogliere famiglie, bambini e ragazzi in occasione dei prossimi Open Day: momenti importanti per conoscere da vicino le scuole, gli ambienti di apprendimento e i progetti educativi che da anni caratterizzano la nostra offerta formativa. Un’occasione preziosa per scoprire come ogni ordine di scuola adotti metodologie all’avanguardia, capaci di valorizzare i talenti e le esigenze di ciascun alunno.
Scuola dell’Infanzia: un laboratorio di crescita e sperimentazione
La Scuola dell’Infanzia di Casale Litta (Villadosia) si distingue grazie all’innovazione Oltre le discipline, che permette ai bambini di apprendere in modo integrato e creativo, esplorando il mondo attraverso esperienze significative.
Le Scuole dell’Infanzia del Comune di Sumirago, site in Sumirago e nella frazione di Albusciago, proseguono invece il percorso con il modello Senza Zaino, che promuove autonomia, responsabilità e comunità, favorendo un clima sereno e collaborativo.
Primaria: continuità educativa e nuovi progetti
La Primaria di Sumirago porta avanti da oltre dieci anni la sua esperienza di Senza Zaino, diventata ormai un punto di riferimento nel territorio per qualità didattica e attenzione alla crescita personale degli alunni.
La Primaria di Crugnola-Mornago adotta il modello Oltre le discipline e inaugura quest’anno un’importante novità: la valorizzazione dell’inglese attraverso percorsi CLIL, che integrano lingua e contenuti disciplinari in modo naturale e coinvolgente.
La Primaria di Casale Litta (conosciuta come scuola di Villadosia) conferma il suo impegno nel metodo Oltre le discipline, proponendo attività innovative e un approccio che stimola curiosità e pensiero critico.
Secondaria di primo grado: organizzazione e innovazione in movimento
La Secondaria di Sumirago prosegue con il modello Senza Zaino, scuola della responsabilità che accompagna gli studenti verso una didattica partecipata e consapevole.
La Secondaria di Mornago, infine, rinnova il proprio impegno con Oltre le discipline e introduce un’importante innovazione: le aule tematiche, dove sono gli alunni a ruotare tra gli spazi dedicati alle diverse materie, favorendo motivazione, autonomia e un ambiente di studio più efficace.
Accanto al percorso ordinario, nelle Secondarie dell’Istituto è attivo da anni anche l’indirizzo musicale: un’opportunità preziosa per avvicinarsi allo studio di uno strumento, sviluppando sensibilità artistica e capacità espressive.
L’Istituto invita tutte le famiglie interessate a partecipare agli Open Day per visitare gli ambienti, conoscere gli insegnanti e scoprire da vicino la ricchezza della nostra offerta formativa.
Per ulteriori informazioni, date e modalità di partecipazione, si rimanda al sito ufficiale della scuola:
www.iccmornago.edu.it nella sezione appositamente dedicata “Open day- open school”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.