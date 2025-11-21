Porte aperte all’innovazione: l’Istituto Comprensivo Completo di Mornago invita le famiglie agli Open Day

L’Istituto Comprensivo Completo di Mornago si prepara ad accogliere famiglie, bambini e ragazzi in occasione dei prossimi Open Day: momenti importanti per conoscere da vicino le scuole, gli ambienti di apprendimento e i progetti educativi che da anni caratterizzano la nostra offerta formativa. Un’occasione preziosa per scoprire come ogni ordine di scuola adotti metodologie all’avanguardia, capaci di valorizzare i talenti e le esigenze di ciascun alunno.

Scuola dell’Infanzia: un laboratorio di crescita e sperimentazione

La Scuola dell’Infanzia di Casale Litta (Villadosia) si distingue grazie all’innovazione Oltre le discipline, che permette ai bambini di apprendere in modo integrato e creativo, esplorando il mondo attraverso esperienze significative.

Le Scuole dell’Infanzia del Comune di Sumirago, site in Sumirago e nella frazione di Albusciago, proseguono invece il percorso con il modello Senza Zaino, che promuove autonomia, responsabilità e comunità, favorendo un clima sereno e collaborativo.

Primaria: continuità educativa e nuovi progetti

La Primaria di Sumirago porta avanti da oltre dieci anni la sua esperienza di Senza Zaino, diventata ormai un punto di riferimento nel territorio per qualità didattica e attenzione alla crescita personale degli alunni.

La Primaria di Crugnola-Mornago adotta il modello Oltre le discipline e inaugura quest’anno un’importante novità: la valorizzazione dell’inglese attraverso percorsi CLIL, che integrano lingua e contenuti disciplinari in modo naturale e coinvolgente.

La Primaria di Casale Litta (conosciuta come scuola di Villadosia) conferma il suo impegno nel metodo Oltre le discipline, proponendo attività innovative e un approccio che stimola curiosità e pensiero critico.

Secondaria di primo grado: organizzazione e innovazione in movimento

La Secondaria di Sumirago prosegue con il modello Senza Zaino, scuola della responsabilità che accompagna gli studenti verso una didattica partecipata e consapevole.

La Secondaria di Mornago, infine, rinnova il proprio impegno con Oltre le discipline e introduce un’importante innovazione: le aule tematiche, dove sono gli alunni a ruotare tra gli spazi dedicati alle diverse materie, favorendo motivazione, autonomia e un ambiente di studio più efficace.

Accanto al percorso ordinario, nelle Secondarie dell’Istituto è attivo da anni anche l’indirizzo musicale: un’opportunità preziosa per avvicinarsi allo studio di uno strumento, sviluppando sensibilità artistica e capacità espressive.

L’Istituto invita tutte le famiglie interessate a partecipare agli Open Day per visitare gli ambienti, conoscere gli insegnanti e scoprire da vicino la ricchezza della nostra offerta formativa.

Per ulteriori informazioni, date e modalità di partecipazione, si rimanda al sito ufficiale della scuola:

www.iccmornago.edu.it nella sezione appositamente dedicata “Open day- open school”