Poste Italiane e Anemos insieme a Varese contro la violenza sulle donne
In via Milano, una speciale iniziativa filatelica per celebrare la Giornata mondiale del 25 novembre
In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’ufficio postale di Varese, in via Milano 10, ha ospitato nella mattinata del 25 novembre un’iniziativa speciale promossa da Poste Italiane in collaborazione con l’associazione Anemos Italia, da anni attiva nella sensibilizzazione contro la violenza di genere.
L’appuntamento ha unito la forza della filatelia alla riflessione civica, attraverso un momento pubblico pensato per lasciare un segno, anche simbolico, nel giorno dedicato al rispetto e alla dignità delle donne.
Bolli e parole per dire “no” alla violenza
All’interno dell’ufficio è stata allestita una postazione filatelica tematica, dove i cittadini hanno potuto visionare materiali dedicati e partecipare alla cerimonia di bollatura speciale, pensata per imprimere un timbro di memoria su questa ricorrenza significativa.
Ad aprire l’evento è stata Anna Marsella, presidente di Anemos Italia, con un intervento dedicato alla necessità di un approccio educativo che promuova «una cultura del rispetto, dell’ascolto e della non violenza, a partire dai più giovani».
Una giornata per riflettere e agire
L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività nazionali di Poste Italiane in occasione del 25 novembre, che ogni anno promuove momenti di sensibilizzazione nei propri uffici e progetti dedicati a favore della parità e contro la violenza di genere.
Anche a Varese, il gesto simbolico del bollo filatelico diventa occasione per rinnovare un impegno civile e sociale che coinvolge istituzioni, associazioni e cittadini.
