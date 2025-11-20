Varese News

Varese Laghi

Poste Italiane rinnova gli uffici di Carnago e Travedona Monate

Il 21 e il 26 novembre partono gli interventi di ammodernamento nell’ambito del progetto Polis: più servizi e spazi rinnovati entro l’inizio del 2026

ufficio postale

Nuovo volto per gli uffici postali di Carnago e Travedona Monate, che saranno interessati da lavori di ammodernamento a partire rispettivamente dal 21 novembre e dal 26 novembre.

Gli interventi rientrano nel programma Polis, promosso da Poste Italiane per facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, riducendo il digital divide e rafforzando la coesione territoriale.

Spazi rinnovati e più servizi

Le sedi verranno completamente riorganizzate con nuovi arredi, miglioramenti per il comfort ambientale e una disposizione più funzionale degli spazi. Al termine dei lavori – previsto entro metà gennaio 2026 per Travedona Monate e inizio marzo 2026 per Carnago – gli uffici offriranno, oltre ai servizi postali, anche: servizi finanziari, assicurativi ed energetici, servizi INPS, 15 certificati anagrafici e di stato civile, avvio delle pratiche per il passaporto (entro il 2026)

Continuità dei servizi garantita

Durante il periodo dei lavori, i cittadini potranno rivolgersi agli uffici postali più vicini:

  • Caronno Varesino per gli utenti di Carnago: aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, sabato fino alle 12.35
  • Cadrezzate per i cittadini di Travedona Monate: aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, sabato fino alle 12.45

Con queste operazioni, Poste Italiane conferma il proprio impegno a servizio del territorio, promuovendo una rete capillare e innovativa capace di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.