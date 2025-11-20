Poste Italiane rinnova gli uffici di Carnago e Travedona Monate
Il 21 e il 26 novembre partono gli interventi di ammodernamento nell’ambito del progetto Polis: più servizi e spazi rinnovati entro l’inizio del 2026
Nuovo volto per gli uffici postali di Carnago e Travedona Monate, che saranno interessati da lavori di ammodernamento a partire rispettivamente dal 21 novembre e dal 26 novembre.
Gli interventi rientrano nel programma Polis, promosso da Poste Italiane per facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, riducendo il digital divide e rafforzando la coesione territoriale.
Spazi rinnovati e più servizi
Le sedi verranno completamente riorganizzate con nuovi arredi, miglioramenti per il comfort ambientale e una disposizione più funzionale degli spazi. Al termine dei lavori – previsto entro metà gennaio 2026 per Travedona Monate e inizio marzo 2026 per Carnago – gli uffici offriranno, oltre ai servizi postali, anche: servizi finanziari, assicurativi ed energetici, servizi INPS, 15 certificati anagrafici e di stato civile, avvio delle pratiche per il passaporto (entro il 2026)
Continuità dei servizi garantita
Durante il periodo dei lavori, i cittadini potranno rivolgersi agli uffici postali più vicini:
- Caronno Varesino per gli utenti di Carnago: aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, sabato fino alle 12.35
- Cadrezzate per i cittadini di Travedona Monate: aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, sabato fino alle 12.45
Con queste operazioni, Poste Italiane conferma il proprio impegno a servizio del territorio, promuovendo una rete capillare e innovativa capace di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini.
