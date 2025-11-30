Premio fotografico “Memorial Franco Pontiggia”: aperte le iscrizioni alla seconda edizione a Castiglione Olona
L’iniziativa, promossa dall’Archivio Fotografico Italiano all’interno del Festival Fotografico Europeo, rende omaggio al fotografo Franco Pontiggia e al suo sguardo poetico
Torna anche per il 2026 il Premio Fotografico Memorial Franco Pontiggia, promosso dall’Archivio Fotografico Italiano nell’ambito della XIV edizione del Festival Fotografico Europeo. Un’occasione dedicata a professionisti e appassionati della fotografia per raccontare, con uno scatto, la bellezza della vita quotidiana e la felicità nascosta negli sguardi incontrati per strada. Il tema di quest’anno è: “Urban Stories / Scatti di strada – La felicità negli sguardi che incontriamo”
Partecipazione gratuita e aperta a tutti
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età o provenienza, una caratteristica rara per concorsi di questo tipo. Gli autori dovranno inviare tre immagini in formato digitale (minimo 5000×3000 px) entro il 15 febbraio 2026, corredate dalla scheda di iscrizione disponibile su richiesta all’indirizzo email: afi.fotoarchivio@gmail.com . È possibile utilizzare WeTransfer per l’invio dei file (QUI IL MODULO PER PARTECIPARE – QUI IL REGOLAMENTO).
Premi in denaro e visibilità per i vincitori
Il concorso prevede tre premi:
1° Premio: 500 euro offerti dalla famiglia Pontiggia
2° Premio: 250 euro offerti dall’Archivio Fotografico Italiano
3° Premio: selezione di libri fotografici
Le immagini saranno valutate da una giuria composta da esperti di fotografia e immagine visiva, sulla base di originalità, qualità tecnica e capacità comunicativa. La premiazione si svolgerà l’8 marzo 2026 alle ore 18 presso Palazzo Marliani Cicogna a Busto Arsizio, in occasione dell’inaugurazione del Festival Fotografico Europeo.
Un omaggio al fotografo Franco Pontiggia
Il concorso nasce per ricordare il fotografo Franco Pontiggia, noto per il suo stile essenziale e poetico, capace di cogliere la gioia della vita nelle espressioni più semplici della quotidianità. Le sue immagini, pubblicate in riviste e volumi diventati oggetti da collezione, continuano a ispirare generazioni di fotografi.
