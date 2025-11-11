“Preoccupazione” di Anpi per il blitz di estrema destra a Palazzo Estense a Varese

«Preoccupazione per il clima di odio che si vuole instaurare». Lo esprime l’Anpi – Sezione di Varese “Comandante Claudio Macchi”, all’indomani della manifestazione notturna dell’estrema destra nel cortile del palazzo comunale di Varese, con uno striscione che inneggiava alla “Remigrazione”, «termine col quale si propone l’espulsione di massa o del rimpatrio forzato di immigrati e dei loro discendenti ritenuti “non assimilati”».

«Come è noto, non è la prima volta che estremisti di destra scelgono il palazzo comunale per porre in essere iniziative ispirate a ideologie in contrasto con lo spirito della nostra Costituzione». Il riferimento è all’episodio avvenuto nel febbraio 2024, quando alcuni neofascisti, alla fine di un rito matrimoniale, onorarono gli sposi col saluto fascista.

«Anpi stigmatizza quanto è accaduto ed esprime forte preoccupazione per il clima di odio che si vuole instaurare da queste organizzazioni e ribadisce l’invito alle autorità preposte di fare tutto il necessario per impedire il ripetersi di manifestazioni che rappresentano un insulto alla democrazia e alla Costituzione».

«Ancora una volta gli estremisti di destra indicano tanto strumentalmente quanto falsamente nello straniero la causa di mali sociali, secondo antiche modalità: si vuol far leva sugli ancestrali timori del diverso per distrarre i cittadini dalle vere cause delle crisi economiche e sociali del Paese. Il Paese, invece, ha bisogno di immigrati, come viene segnalato da insigni economisti e anche dai rappresentanti dei datori di lavoro come Confindustria. Nel mondo globalizzazione in cui viviamo l’incontro tra culture e persone diverse è una ricchezza per l’umanità. Pensare di chiudersi nel proprio recinto, come sostengono costoro, è solo una prova di miopia politica oltre che di intolleranza e razzismo».