Presentato in commissione sanità di Regione il progetto di legge sulle attività libero professionali per i sanitari
Firmata da Emanuele Monti della Lega, la proposta avvia ufficialmente il suo iter in Consiglio Regionale
È stato presentato oggi in Commissione Sanità il progetto di legge “Disposizioni in materia di attività libero-professionale delle professioni sanitarie”, firmato da Emanuele Monti (Lega) e illustrato alla presenza della Presidente Patrizia Baffi (Fratelli d’Italia). La proposta avvia ufficialmente il suo iter in Consiglio Regionale.
Il testo mira ad abolire il vincolo di esclusività che oggi impedisce a infermieri, ostetriche, tecnici sanitari e altri professionisti del Sistema Sanitario Nazionale di esercitare la libera professione al di fuori del rapporto di lavoro dipendente. Una misura che, secondo i promotori, risponde all’evoluzione del sistema sociosanitario e alla crescente necessità di integrazione tra ospedale e territorio.
«Con questo provvedimento – spiega Emanuele Monti – vogliamo offrire una risposta concreta a migliaia di professionisti che chiedono da anni di poter svolgere attività libero-professionale. Questo permetterebbe di valorizzare il loro lavoro, integrare redditi spesso insufficienti e garantire ai pazienti una maggiore continuità assistenziale anche dopo le dimissioni». Monti ha inoltre ricordato l’interesse espresso dal ministro Schillaci nel recente question time alla Camera.
Il progetto di legge, composto da tre articoli, entrerà ora nella fase di audizioni con gli stakeholder in Commissione Sanità, prima di approdare al dibattito e al voto finale in Aula.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.