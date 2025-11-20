Presentato in commissione sanità di Regione il progetto di legge sulle attività libero professionali per i sanitari

È stato presentato oggi in Commissione Sanità il progetto di legge “Disposizioni in materia di attività libero-professionale delle professioni sanitarie”, firmato da Emanuele Monti (Lega) e illustrato alla presenza della Presidente Patrizia Baffi (Fratelli d’Italia). La proposta avvia ufficialmente il suo iter in Consiglio Regionale.

Il testo mira ad abolire il vincolo di esclusività che oggi impedisce a infermieri, ostetriche, tecnici sanitari e altri professionisti del Sistema Sanitario Nazionale di esercitare la libera professione al di fuori del rapporto di lavoro dipendente. Una misura che, secondo i promotori, risponde all’evoluzione del sistema sociosanitario e alla crescente necessità di integrazione tra ospedale e territorio.

«Con questo provvedimento – spiega Emanuele Monti – vogliamo offrire una risposta concreta a migliaia di professionisti che chiedono da anni di poter svolgere attività libero-professionale. Questo permetterebbe di valorizzare il loro lavoro, integrare redditi spesso insufficienti e garantire ai pazienti una maggiore continuità assistenziale anche dopo le dimissioni». Monti ha inoltre ricordato l’interesse espresso dal ministro Schillaci nel recente question time alla Camera.

Il progetto di legge, composto da tre articoli, entrerà ora nella fase di audizioni con gli stakeholder in Commissione Sanità, prima di approdare al dibattito e al voto finale in Aula.