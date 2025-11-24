Prima convocazione con l’Italia per il varesino Assui

È iniziato questa mattina, lunedì 24 novembre, il raduno della Nazionale maschile Senior di pallacanestro in vista della prima “finestra” di qualificazione alla FIBA World Cup 2027. L’appuntamento è segnato da un innesto significativo che riguarda il basket varesino: Elisèe Assui è stato infatti convocato per la prima volta con la maglia Azzurra.

L’ala classe 2006 della Openjobmetis Varese e Campione d’Europa Under 20 la scorsa estate, subentra nel roster del CT Luca Banchi al posto di Nicola Akele, dichiarato non disponibile dalla Virtus Bologna. Assui non sarà l’unico rappresentante del basket varesino in Nazionale. Insieme a lui, infatti, ci sarà anche il concittadino Matteo Librizzi, a rinforzare il legame tra la città e la squadra azzurra. E poi c’è anche Luigi Suigo, pivot di Tradate alto 2,20 e oggi in forza alla squadra serba del Mega Belgrado dopo essersi formato tra la Varese Academy e l’Olimpia Milano.



.

Il programma degli azzurri

Gli Azzurri si preparano per due impegni cruciali. Il primo si giocherà in casa, a Tortona, giovedì 27 novembre alle ore 20 contro l’Islanda. La seconda sfida vedrà l’Italia impegnata in trasferta, a Klaipeda, dove domenica 30 novembre alle ore 17:30 italiane affronterà la temibile Lituania.

Il raduno è iniziato con la prima sessione di allenamento in programma questo pomeriggio, dalle 17:00 alle 19:30, presso la Nova Arena di Tortona. Mercoledì 26 novembre, alle ore 14:00, è prevista la conferenza stampa di presentazione di Italia-Islanda, con la partecipazione del CT Luca Banchi, del Segretario Generale della FIP Maurizio Bertea, del Coordinatore Gigi Datome e del Capitano della Nazionale. Venerdì 28 novembre è previsto il trasferimento della squadra a Klaipeda, in preparazione per il match di domenica contro i padroni di casa lituani.