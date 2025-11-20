Primo esame del semestre filtro di Medicina: 465 studenti tentano di immatricolarsi all’Insubria
Al Padiglione Monte Generoso di Varese si è svolto il primo appello del nuovo percorso nazionale per accedere ai corsi di Medicina. Gli iscritti al semestre filtro erano in totale 573 e alla prima delle due prove si sono presentati 478 studenti
È iniziato ufficialmente il percorso di selezione che conclude il semestre filtro per gli aspiranti medici e mediche iscritti all’Università dell’Insubria. Nella giornata di oggi, nelle aule del Padiglione Monte Generoso a Varese, 465 studenti hanno sostenuto il primo appello del nuovo sistema d’accesso previsto dalla riforma nazionale per i corsi dell’area medica. L’ateneo mette a disposizione 220 posti petmedicina e 21 per odontoiatria.
Gli iscritti al semestre filtro erano in totale 573, e a questo primo esame si sono presentati 465 studenti. Le prove affrontate sono state tre: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia, con una struttura unificata in tutti gli atenei statali italiani.
Prove standard e punteggio nazionale
Ogni esame prevede 31 domande a risposta multipla, 45 minuti di tempo, e 15 minuti di pausa tra una prova e l’altra. Il superamento richiede un minimo di 18/30. Il punteggio sarà poi utilizzato anche per l’inserimento in graduatoria nazionale, che regolerà l’accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria.
Gli studenti possono scegliere liberamente quanti esami sostenere a ogni appello e, in caso di esito insoddisfacente, ripetere la prova senza penalizzazioni. Una modalità pensata per consentire un percorso graduale e più orientato alle reali competenze degli studenti.
